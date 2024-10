Originalgetreu und detailverliebt: Ihre Schätze, Eisenbahnen im Kleinformat, präsentieren Modellbahnvereine aus dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz und der Region Kurpfalz bei der Langen Nacht der Modelleisenbahn.

Die Eisenbahnfreunde Modelleisenbahnclub Kaiserslautern beispielsweise zeigen dann in ihrem Clubraum im Jugendhaus (Augustastraße 11) zwischen 16 und 22 Uhr – gegebenenfalls auch noch länger – die clubeigene Modellanlage, die auch die Region in Teilen originalgetreu widerspiegelt. Anhand der Baureihe V100 können Besucherinnen und Besucher erkennen, welche verschiedenen Spurweiten es gibt. „Gerne geben wir Tipps und Anregungen und freuen uns über gute Gespräche mit unseren Gästen“, so die Eisenbahnfreunde.

Auch das Bachbahnmuseum im Schermerhof in Kaiserslautern-Erfenbach ist am Aktionstag eintrittsfrei geöffnet.

Info

Lange Nacht der Modellbahnen: Sa 26.10., 16-22 Uhr, Eintritt frei. Infos: kurpfalzrunde.de, ic-saar-kurier.de, modellbahn-kaiserslautern.de