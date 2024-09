Ihre Stimmen sind so klar und erfrischend wie die Bergluft selbst. Ihre Musik ist luftig-leicht, ein bisschen verrückt auch. Verpackt darin sind durchaus auch ernste Themen wie Konsumkritik und Umweltzerstörung. Ganes, das sind die Schwestern Elisabeth und Marlene Schuen. Sie sind in den Südtiroler Alpen aufgewachsen, singen in ladinischer Sprache und verweben ihre Wurzeln in der Bergwelt mit modernen Melodien. Gitarren und Geigen treffen auf Hackbrett und Jodel.

Zurück zu den Wurzeln

Ihr mittlerweile achtes Studioalbum „Vives!“ bedeutet übersetzt „Du sollst leben“. Was in geselliger Runde gerne als Trinkspruch benutzt wird, ist für die Mädels der ladinischen Band Ganes mehr als das. Es ist eine Ode an das Leben selbst. Mit diesem Album kehren sie zurück in ihr Dorf La Val. Die Lieder sind voller Geschichten und Erinnerungen an das Leben im Dorf. Das klingt in krisengeschüttelten Zeiten wie Balsam für die Seele und lädt dazu ein, bei dieser mystischen, aber auch fröhlichen Klangreise für einen Moment ganz bei der Musik, der Natur und dem Leben selbst zu sein.

Klangreise in die Dolomiten

Der Name Ganes stammt aus der alpenländischen Mythologie und bedeutet Wassernixen oder Feen. 2009 von den beiden Schwestern und ihrer Cousine Maria Moling gegründet, wurde das Pop-Trio durch eine Tour mit Hubert von Goisern bekannt. Danach gingen sie selbst mit ihrem Debütalbum „Rai de Soredl“ auf Tour – mit ihren unverwechselbaren Liedern auf ladinisch und ihrer Mischung aus akustischen und elektronischen Instrumenten. Auch heute noch treten sie dort auf, wo man außergewöhnliche Musik schätzt. Die Konzerte sind nicht nur ein musikalisches Erlebnis, sie lassen einen selbst schwelgen in Erinnerungen und tanzen und treiben in den Klangwelten der malerischen Alpenlandschaft.

Ganes: »Vives!« – Do 19.9. 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn; Sa 21.9., 20 Uhr, Mainz, Frankfurter Hof; Mi 13.11., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus; Fr 15.11., 20 Uhr, Offenbach/Main, Mausoleum; Tickets: reservix.de und www. eventim.de