Mit der 30. Auflage sind Tom & Maria in die neue Saison ihrer Kollektiv-Sessions im Neustadter Restaurant „Tafel & Wein“ gestartet. An jedem ersten Montag im Monat bis Mai ist das Pfälzer Duo dort mit kompletter Band zu erleben.

Rock, Balladen, eigene Songs und bekannte Lieblingslieder jammen Maria Blatz (Gesang, Klavier) und Tom Keller (Gesang, Akustikgitarre) zusammen mit Christian Herzberger (Geige), dem Bad Dürkheimer Musiker und Produzenten Stefan Kahne (Gitarre, Gesang) sowie Thomas Lui Ludwig (Schlagzeug, Perkussion).

Ganz nahbar, wie Frontmann Tom sich gerne gibt, fühlen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer schnell wie der Band freundschaftlich verbundene Gäste. Ein Gefühl, welches das intime Ambiente des glanzvoll illuminierten Lokals noch verstärkt. Beste musikalische Unterhaltung mit Niveau!

Weitere Hautnah-Auftritte

Tom und Maria sind jetzt auch mit Geiger Christian Herzberger auf dem Hambacher Schloss zu erleben (Sa 19.10., 18.30 Uhr, Innenhof, bei schlechtem Wetter im Restaurant, Karten: veranstaltungen@hambacherschloss-pfalz.de). Im Dezember laden sie zu Hautnah-Konzerten in die Vinothek Mussler in Bissersheim ein: Fr 13., Sa 14., So 15., Fr 20., Sa 21.12., jeweils 19 Uhr, Tickets: mariablatz-tomkeller.de/kontakt). Im Duo geben sie nicht zuletzt ein Nikolaus-Special in Schweigen-Rechtenbach (Fr 6.12., 20 Uhr, Weingut Leiling) und gestalten dann auch den Adventszauber im Weingut Mussler musikalisch (So 8.12., 16 Uhr).

Tom & Maria Kollektiv Sessions: Mo 4.11. und bis Mai jeden ersten Montag im Monat, 19 Uhr, Neustadt-Königsbach, Restaurant »Tafel & Wein«, Deidesheimer Str. 12, Einlass und Küche ab 17.30 Uhr, Tickets: mariablatz-tomkeller