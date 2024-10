Anlässlich ihres 35jährigen Platten-Jubiläums präsentiert die Singer-Songwriterin Pe Werner ein ganz besonderes Programm. Mit „Vitamin Pe“ bringt die Songpoetin erstmals Musik auf die Bühne, die sie für andere geschrieben hat ...

Die gebürtige Heidelbergerin und Wahlkölnerin Pe Werner hat sich in der deutschsprachigen Musikszene als vielseitige Künstlerin fest etabliert. Sie schrieb für Größen wie Mary Roos, Stefan Gwildis, Barbara Schöneberger, Katja Ebstein und Bernd Stelter und textete zu Welthits von Bert Kaempfert, Sting, Bach und Brahms.

Musikalischer Vitaminkick

Nun präsentiert sie in einem neuen Format, dem Plausch-Konzert, erstmals ihre ganz persönlichen Interpretationen dieser Musik sowie ihre eigenen Lieblingslieder. Wer erfahren will, was bei ihr so hinter den Kulissen passiert ist, sollte den musikalischen Vitaminkick „Vitamin Pe“ auf keinen Fall verpassen. „Kribbeln im Bauch“ werde spürbar, wenn Pe Werner aus dem Nähkästchen plaudert und „Segler aus Papier“ aufsteigen lässt, so die Ankündigung.

Peter Grabinger am Piano

Begleitet wird sie am Flügel von Peter Grabinger. Mit ihrem Mix aus Deutschpop, Jazz, Soul und Chansons sowie Texten voller Emotionalität, Humor und Tiefgang, steht Pe Werner für künstlerische Freiheit und Kreativität. An Trends orientiere sie sich weniger als am eigenen Bauchgefühl.

„Ne Prise Zimt“ im Winterwunderland

Ab November bis Weihnachten nimmt sie ihr Publikum mit auf eine besondere Reise: In ihrem Programm „Ne Prise Zimt“ – wiederum begleitet von Peter Grabinger – schlendert sie bis Weihnachten durch das deutsche Winterwunderland und erzählt augenzwinkernd von der Schneeschipp-Pflicht, Geschenken in letzter Minute und Tannenbäumen zwischen Lamettaglanz und Brandschutz. Der Auftakt ist am 30. November in Kusel.

Pe Werner: »Vitamin Pe«– Do 10.10., 20 Uhr, Mainz, Frankfurter Hof; Fr 11.10., 20 Uhr, Hockenheim, Stadthalle; Sa 12.10., 20 Uhr, Neunkirchen, Gebläsehalle, So 13.10., 18 Uhr, Pirmasens, Festhalle; So 20.10., 19 Uhr, Frankfurt-Höchst, Neues Theater; »Ne Prise Zimt«: Sa 30.11., 19.30 Uhr, Kusel, Fritz-Wunderlich-Halle; ticket-regional und eventim