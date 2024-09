Wärmende Sonnenstrahlen, klare Luft, buntes Laub: Die Pirminius-Wander- und Erlebnistage laden ein, den Herbst am ersten Oktoberwochenende mit allen Sinnen zu genießen. Drei Touren stehen auf dem Programm.

Zur Einstimmung erkundet am Freitag, 4. Oktober, eine inklusive Wandergruppe mit Sabrina Brestel vom Landessportbund Rheinland-Pfalz die Weiher des Gersbachtals. Die Inklusionswanderung ist rund drei Kilometer lang und dauert etwa zwei Stunden. Abmarsch ist um 10 Uhr am Naturfreundehaus in Niedersimten, wo abschließend auch die Möglichkeit zur Einkehr besteht.

Abschalten beim Waldbaden steht am Samstag, 5. Oktober, auf dem Programm. Anne und Patrik Zäuner von „Natürlich Waldbaden“ leiten die maximal drei Kilometer lange Tour voller Achtsamkeit und Entschleunigung und mit Entspannungsübungen. Drei Zeitfenster stehen zur Auswahl: 10-12 Uhr, 12.30-14.30 Uhr und 15-17 Uhr. Treffpunkt ist jeweils am Wanderparkplatz „Platte“ am Adolf-Ludwig-Ring.

Eine Wanderung auf historischen Wegen beschließt am Sonntag, 6. Oktober, die Pirminius-Erlebnistage. Mit den erfahrenen Wanderführern Manfred Wohl und Hans-Peter Arnold vom Pfälzerwald-Verein geht es über den Graf-Heinrich-Weg zum Rabenfels, zur Ruine Ruppertstein und zur Burg Lemberg mit herrlichen Aussichtspunkten. Einkehr ist im Waldhaus Starkenbrunnen, Treffpunkt um 10.30 Uhr am Parkplatz unterhalb der Burg Lemberg, Landgrafenstraße 51.

Die Teilnahme an den Wanderungen ist kostenlos, Anmeldung aber nötig.

Anmeldung: Tel.: 06331 2394321, E-Mail: tourismus@pirmasens.de, Infos zu den Erlebnistagen gibt es hier. Weitere Infos: www.pirmasens.de/wandern