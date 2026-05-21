An Pfingsten dreht sich in Deidesheim alles um einen Geißbock. Die Geißbocktradition zwischen Deidesheim und Lambrecht verbindet Historie, Genuss und Pfälzer Lebensfreude.

An Pfingsten dreht sich in Deidesheim alles um einen Geißbock. Eine alte Geschichte wird jedes Jahr lebendig. Die Geißbocktradition zwischen Deidesheim und Lambrecht zählt zu den außergewöhnlichsten Bräuchen der Pfalz: Sie verbindet Historie, Genuss und Pfälzer Lebensfreude.

Geißbock trifft Kulturerbe

Im vergangenen Jahr wurde die Zeremonie sogar in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der Dienstag nach Pfingsten mit der historischen Geißbockversteigerung. Bereits um 5.30 Uhr startet an diesem Tag in Lambrecht die launige Geißbockwanderung durch den Pfälzerwald. Das in Lambrecht getraute und beim dortigen Heimatabend am Pfingstsonntag gekürte Ehepaar Anna und Timm-Niklas Stahl bringt gemeinsam mit vielen Begleitern den Tributbock nach Deidesheim – der Bock selbst wird gefahren. Gegen 10 Uhr werden Wanderer und Geißbock an der Stadtgrenze feierlich begrüßt und zum Rathaus geleitet. Dort folgt das Geißbockspiel mit der historischen Versteigerung des Geißbocks „Timm-Niklas“. Wenn der letzte Hammerschlag fällt, blickt ganz Deidesheim gespannt auf den erzielten Erlös. Nach dem Rekordpreis von 7700 Euro im vergangenen Jahr darf erneut mitgefiebert werden.

Festauftakt am Freitag

Bereits ab Freitag öffnen in Deidesheim zahlreiche Weingüter ihre Höfe und laden zum Genießen und Feiern ein. Dazu kommen die beliebte „Achtelmeile“ im Schlosspark, das Serenadenkonzert der Kolpingkapelle, Themenführungen, offene Künstlerateliers und regionale Spezialitäten rund um die historische Altstadt. So entsteht über Pfingsten jene fröhliche Mischung aus Genuss und Geschichte, die Deidesheim weit über die Region hinaus bekannt macht. Anreise mit Bus und Bahn wird empfohlen.

Historische Geißbockversteigerung: Di 26.5., 17.45 Uhr, Deidesheim, Rathaus; Pfingstprogramm ab Freitag (22.-26.5.); Info, Zeitplan, Anfahrt und Hinweise: www.deidesheim.de

