Beworben als Europas größte Pferdeshow, gastiert „Cavalluna“ am 30. und 31. Mai in Mannheim.

Gezeigt wird die Geschichte rund um das „Tor zur Anderswelt“. Mehr als 50 Pferde, vom Minipony bis zum starken Friesen, sind zu sehen. Neben den Reitern reist auch eine Tanzkompanie mit. Den roten Faden zwischen den Schaunummern bildet die Erzählung über eine junge Zauberin, die von ihrem Volk verstoßen wird und an einen Hexenmeister gerät.

Ungarische Post | Foto: Cavalluna/oho

Auch Lichteffekte spielen in den Shows eine große Rolle. Die Pferde bekämen genug Zeit, sich an alles zu gewöhnen, versicherte eine der Reiterinnen in einem Fernsehbericht. Das Thema Tierwohl spricht die Apassionata World GmbH auch auf ihrer Internetseite unter dem Stichwort „Philosophie“ an. Selbst auferlegte Statuten seien die Basis der Arbeit mit den Tieren. Dort heißt es unter anderem: „Die Pferde sind der Mittelpunkt des Unternehmens, ihr Wohlbefinden steht im Zentrum allen Handelns.“ Nicht jeden Tierschützer überzeugen die Bemühungen des Unternehmens. Nichtsdestotrotz hat Cavalluna viele Fans, die von den Dressurleistungen und Aufführungen mit actionreichen und ruhigeren Sequenzen begeistert sind. Die nächste Inszenierung steht bereits vor dem Start: „Cavalluna – Die Farben des Lebens“ (ab Oktober). Eine Show dauert etwa zweieinhalb Stunden inklusive einer Pause.

Cavalluna – Tor zur Anderswelt: 30./31. Mai, Samstag, 14 und 19 Uhr; So 13 Uhr, Mannheim, SAP-Arena, Infos und Tickets: cavalluna.com