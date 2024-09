Die Esskastanie (Keschde) hat in der Pfalz ihren festen Platz und bekommt in Annweiler seit mehr als zwanzig Jahren ein eigenes „Keschdefeschd“. Das feiert in diesem Jahr gleich doppeltes Jubiläum – mit vielfältigem Programm.

In diesem Jahr feiert der Ort am Trifels gleich ein doppeltes Jubiläum: Zum einen erscheint die Keschdebroschüre im zehnten Jahr und begleitet die Kastanientage in der Pfalz von 1. Oktober bis 15. November. Zum anderen wird im Rahmen des Keschdefeschdes am Sa 5.10. um 11 Uhr die 20. Kastanienprinzessin gekrönt. Die Krönung markiert zwei Jahrzehnte einer Tradition im Trifelsland, danach wird in der Altstadt rund um das Rathaus weiter gefeiert (5.-6.10.). Eine Bühne bietet ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.

Zum Jubiläum der Kastanienprinzessin gibt es zudem eine Sonderausstellung im Museum unterm Trifels: „20 Jahre Kastanienprinzessin im Trifelsland“. Diese Ausstellung beleuchtet vom 1. 10. bis zum 10.11. die Geschichte der Kastanienhoheiten und ihre Rolle als Botschafterinnen der Region und ihrer kulinarischen Traditionen. Begleitend dazu wird eine Rezeptbox mit 19 Lieblingsrezepten der Kastanienhoheiten präsentiert.

Tipps rund um die Kastanie gibt es in einer Broschüre der Tourist-Information Annweiler. | Foto: frei

Die Keschdebroschüre bietet eine umfassende Übersicht über Gastronomen, Bäckereien, Konditoreien, Cafés und weitere Anbieter, die während der Kastanientage Spezialitäten rund um die Esskastanie anbieten. Die Jubiläumsausgabe der Keschdebroschüre ist in den Tourist-Informationen der Region sowie bei den teilnehmenden Betrieben erhältlich. Eine digitale Version steht unter www.keschdeweg.de zum Download zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler unter 06346 2200 oder unter www.trifelsland.de.

Auch Wandern ist in der Broschüre ein wichtiges Thema. Es gibt geführte Wander-Touren bei Leinsweiler, Maikammer oder Wachenheim, kulinarische Genusstouren, aber auch Angebote die Pfälzer Frucht mit dem E-Bike zu erkunden.

Weitere Keschde-Märkte

Edenkoben

12./13.10. – Wein- und Kastanienmarkt, Werner-Kastner-Platz/Schafplatz, Genuss, Wein, Holzkunstwerk, Holzspielzeug, Tourist-Info: Tel. 06323 959222, www.edenkoben.de

Hauenstein

So 20.10., 11-18 Uhr – „Hääschdner Keschdemarkt“ und verkaufsoffener Sonntag, Johann-Naab-Platz, Köstlichkeiten aus Keller, Küche und Backofen, Info: urlaubsregion-hauenstein.de

