Sie schmecken am besten frisch gepflückt: Erdbeeren haben Hochsaison. Das wird in der Südpfalz mit einem Erdbeermarkt gefeiert. Hintergründe und ein Blitzrezept:

Nicht von ungefähr ist der botanische Name der Erdbeere Fragaria vesca , was aus dem Lateinischen übersetzt „essbarer Duft“ bedeutet. Wie der Pfalzmarkt informiert, gehören Erdbeeren zur Familie der Rosengewächse und zählen zu den beliebtesten Sommerfrüchten überhaupt. Jetzt ist die Ernte in der Pfalz wieder in vollem Gange, auch bei der pfälzischen Erzeugergemeinschaft. Während sich die Erzeugerbetriebe um den Anbau kümmern, organisiert der Pfalzmarkt Transport, Lagerung, Verkauf und Vertrieb der Ware – bei Erdbeeren eine besondere Herausforderung, denn sie sind empfindlich und verderben schnell. Einige Pfälzer Erzeuger verkaufen ihre Ware aber auch direkt ab Hof im Hofladen oder in eigenen Verkaufsständen. Angebote zum Selberpflücken gibt es ebenfalls.

Jetzt wieder frisch von Pfälzer Feldern: Erdbeeren. | Foto: Thaut Images - stock.adobe.com

Kulinarisch sind Erdbeeren nahezu unschlagbar vielseitig. Ob süß oder pikant zubereitet, gehören sie dieser Tage zum kulinarischen Erlebnis einfach dazu: In der Eisdiele lacht der frische Erdbeerbecher dem Gast entgegen, die Erdbeertorte im Café wirkt noch verlockender als sonst, und in Lokalen werden die leuchtend roten Früchtchen nicht nur zum Dessert serviert, sondern beispielsweise auch als erfrischende Vorspeise zum Käse oder als fruchtiges Topping auf dem Spargelsalat. „Erdbeeren gehen einfach immer“, findet auch Ellen Zirker vom Obsthof Zirker im südpfälzischen Herxheim. Der Erdbeerspezialist betreibt mehr als ein Dutzend Verkaufsstände in der Südpfalz, in Lambrecht, Dahn und Pirmasens. „Früchte nicht entstielen vor dem Waschen“, rät sie. Das verwässere das Aroma. „Lieber etwas abbrausen und mit Küchenkrepp trockentupfen.“ Wichtig sei es vor allem, die Erdbeeren kühl zu lagern und dabei nicht zu stapeln. Allerdings sollte man sie vor dem Verzehr beizeiten aus dem Kühlschrank holen: „Das beste Aroma haben sie bei Zimmertemperatur.“ Zu Zirkers Lieblingsrezepten zählen die blitzschnell zubereiteten Erdbeerküsse (Rezept siehe unten). „Ansonsten natürlich alle Sorten von Erdbeerkuchen, ob klassisch belegter Bisquitboden, als Sahnerolle oder als himmlische Erdbeertorte.“

Beliebt: Erdbeertörtchen. | Foto: Sergej Dudikow/KI/stock.adobe.com

Gesund sind die roten Aromabomben obendrein: „Erdbeeren punkten nicht nur durch einen süßlich-erfrischenden Geschmack, sondern auch durch einen hohen Vitamin-C Gehalt und viele weitere gesunde Eigenschaften wie beispielsweise den Schutz der Körperzellen durch Antioxidantien“, heißt es auf www.pfalzmarkt.de. Dabei sind sie kalorienarm. „Mit null Gramm Fett sind die Früchtchen absolut figurfreundlich“, weiß Ellen Zirker. „In Erdbeeren stecken mehr als 300 verschiedene Aromastoffe, unter anderem etwa Ferula- und Ellagsäure“, ergänzt sie. Die beiden sekundären Pflanzenstoffe seien für ihre zellschützende Wirkung bekannt. Erdbeeren enthalten Zirkers Angaben zufolge außerdem „so viel Folsäure wie kaum eine andere Frucht“. Der Körper könne dieses B-Vitamin selbst nicht herstellen, brauche es aber unter anderem für die Zellteilung. „Für werdende Mütter sind Erdbeeren daher perfekt, denn Folsäure schützt das Ungeborene vor Fehlbildungen.“ Wegen des relativ hohen Eisengehalts gelten die Beeren laut Zirker zudem als günstig bei Blutarmut. Zugleich aktiviere das reichlich enthaltene Kalium die Nierentätigkeit. „Erdbeeren helfen also dabei, den Körper zu entwässern.“

Am besten saisonal und regional genießen

In der Pfalz hat die Erdbeersaison im bundesweiten Vergleich nicht nur früh angefangen, laut Pfalzmarkt reicht sie je nach angebauter Sorte auch bis in den Spätsommer hinein. So können Genießer zugleich von der Frische profitieren und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten: Laut WWF haben regionale Produkte dank kürzerer Transportwege eine bessere Ökobilanz als Beeren aus dem Ausland und erhalten Arbeitsplätze in der Region. Erdbeeren aus Spanien oder Marokko etwa hätten meist eine „miserable Ökobilanz“ und seien oft stark mit Pestiziden und Fungiziden belastet, informiert die Organisation. Plastikverpackungen erzeugten zudem viel Müll, und „sie erhöhen den Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt“.

Weitere Informationen, Rezepte und eine Liste mit Pfälzer Erzeugern gibt es hier.

Markt: Erdbeeren in vielen Variationen

Um das beliebte Sommerfrüchtchen dreht sich alles beim Erdbeermarkt im Park der Villa Wieser in Herxheim bei Landau. „Unter Bäumen flanieren und die vielen Erdbeervariationen genießen“, beschreiben die Veranstalter vom Verein Südliche Weinstraße Herxheim das Erlebnis. Das kulinarische Angebot des Markts insgesamt reicht von köstlichen Erdbeerkuchen über Waffeln bis hin zu Flammkuchen und herzhaften Schmankerln, dargeboten von lokalen Vereinen und Bauern. Im schönen Parkambiente schmecke auch der Winzersecco mit frischen Erdbeeren besonders gut, verspricht die Ankündigung. Auch der Obsthof Zirker ist vor Ort. Ellen Zirker offeriert erntefrische Erdbeeren im Korb, als Erdbeerbecher oder als Erdbeerschoko-Spieß.

»Waldliebe«: fruchtige Kunstwerke. | Foto: Verein SÜW/oho

Darüber hinaus kann Kunsthandwerk bewundert und gekauft werden: Filzarbeiten, Schmuck, Postkarten, selbst genähte Taschen, Decken und Kissen sowie Kinderkleider mit erfrischenden Erdbeermotiven, Keramik, Kunst aus Holz und Gartendeko sind beispielsweise im Angebot vertreten. „Waldliebe Szenerien“ steuert Judith Groß bei. Ihre Ausstellung in der Villa Wieser ist mit Gemälden von Uschi Felix zu sehen. Und: „Wer Lust hat, kann sich in den Motto-Farben des Erdbeermarktes kleiden: Weiß, Rot und Grün“, hoffen die Veranstalter auf eine buchstäblich bunte Besucherschar.

So 31.5., 11-18 Uhr, Eintritt frei, Infos: www.herxheim.de, Tel.: 07276 501107

Blitzrezept: Erdbeerkuss

Von Erdbeerexpertin Ellen Zirker:

Der Erdbeerkuss sieht gut aus und schmeckt sehr lecker. Und er ist auch besonders einfach zu machen und ideal als kleines Dessert anzurichten.

Schnell zubereitet: Erdbeerküsse. | Foto: Zirker/oho

Zutaten: frische Erdbeeren, Schokoküsse

Zubereitung: Erdbeeren in ganz kleine Stücke schneiden. Den oberen Teil des Schokokusses vorsichtig abschneiden. Mit einem Löffel den Schokokuss etwas aushöhlen und mit den frisch geschnittenen Erdbeeren füllen. Den abgeschnittenen Deckel auch mit Erdbeeren belegen.