Ab 25. März „Perlen vor die Säue“ – Comedy-Trio Eure Mütter auch in Neunkirchen und Mannheim

Frisch gestylt: Comedy-Trio Eure Mütter serviert „Perlen vor die Säue“.
Frisch gestylt: Comedy-Trio Eure Mütter serviert »Perlen vor die Säue«.

Einen wilden Trip durch 25 Jahre Müttergenesungswerk liefern die drei Herren mit „Perlen vor die Säue“ auch in der Region ab – eine Jubiläumssause voller Nonsens.

In Stuttgart treten sie gleich dreimal auf – kein Wunder: Für die drei dort geborenen Komiker ist das quasi ein Heimspiel (25.4., 21./22.5.). Wer nicht so weit fahren möchte, bekommt aber auch in der Region Gelegenheit zum Wiedersehen mit den Herren in den schwarzen Hosen. Das Comedy-Trio Eure Mütter beschert mit „Perlen vor die Säue“ seinen wilden Trip durchs Müttergenesungswerk nämlich auch in Baden-Baden, Karlsruhe, Mannheim, Darmstadt und Neunkirchen. Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann liefern „Comedy zum Wegschmeißen“, einen irren Mix aus Musik, Nonsens und Sketchen.

Die zweistündige Jubiläumssause führt vom Mittelaltermarkt ins Gema-Büro, vors Damenklo und aufs Schiff von Käpt’n Laminiergerät. Dazwischen gibt’s unvergessliche Songs und Sketche von der ersten bis zur letzten Sekunde. Nach mehreren tausend Auftritten und über 70 Millionen Klicks im Netz bündeln sie ihre heißesten Nummern aus zweieinhalb Jahrzehnten in einem Programm, das Fans und Neulinge gleichermaßen glücklich machen dürfte, so die Ankündigung. Hinter all dem Irrsinn steckt die besondere Chemie eines Trios, das sich seit Jahrzehnten blind versteht und die Bälle gekonnt zuspielt. Überraschungen haben sie natürlich ebenfalls einige im Tourgepäck.

Eure Mütter: „Perlen vor die Säue“ – Mi 25.3., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus; Do 26.3., 20 Uhr, Baden-Baden, Rantastic; Fr 27.3., 20 Uhr, Neunkirchen, Gebläsehalle; Mi 20.5., 20 Uhr, Darmstadt, Staatstheater, Großes Haus; Fr 11.12., 20 Uhr, Mannheim, Capitol (»Fisch fromm Frisör« am Do 10.12., 20 Uhr), Tickets: eventim.de

Mehr zum Thema
Stuttgart Karlsruhe Baden-Baden Darmstadt Alle Themen
Kein Titel (3000 x 2000 px)

Lust auf mehr Veranstaltungen in der Pfalz?

Welches Fest kann ich heute Abend besuchen? Welche Ausstellung hat neu eröffnet? Und wohin plane ich meinen Ausflug am Wochenende? Alle Veranstaltungen aus dem LEO im Überblick.

Mehr Freizeittipps Zu den RHEINPFALZ-Newslettern
Mehr Freizeittipps Zu den RHEINPFALZ-Newslettern

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x