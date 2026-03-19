Einen wilden Trip durch 25 Jahre Müttergenesungswerk liefern die drei Herren mit „Perlen vor die Säue“ auch in der Region ab – eine Jubiläumssause voller Nonsens.

In Stuttgart treten sie gleich dreimal auf – kein Wunder: Für die drei dort geborenen Komiker ist das quasi ein Heimspiel (25.4., 21./22.5.). Wer nicht so weit fahren möchte, bekommt aber auch in der Region Gelegenheit zum Wiedersehen mit den Herren in den schwarzen Hosen. Das Comedy-Trio Eure Mütter beschert mit „Perlen vor die Säue“ seinen wilden Trip durchs Müttergenesungswerk nämlich auch in Baden-Baden, Karlsruhe, Mannheim, Darmstadt und Neunkirchen. Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann liefern „Comedy zum Wegschmeißen“, einen irren Mix aus Musik, Nonsens und Sketchen.

Die zweistündige Jubiläumssause führt vom Mittelaltermarkt ins Gema-Büro, vors Damenklo und aufs Schiff von Käpt’n Laminiergerät. Dazwischen gibt’s unvergessliche Songs und Sketche von der ersten bis zur letzten Sekunde. Nach mehreren tausend Auftritten und über 70 Millionen Klicks im Netz bündeln sie ihre heißesten Nummern aus zweieinhalb Jahrzehnten in einem Programm, das Fans und Neulinge gleichermaßen glücklich machen dürfte, so die Ankündigung. Hinter all dem Irrsinn steckt die besondere Chemie eines Trios, das sich seit Jahrzehnten blind versteht und die Bälle gekonnt zuspielt. Überraschungen haben sie natürlich ebenfalls einige im Tourgepäck.

Eure Mütter: „Perlen vor die Säue“ – Mi 25.3., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus; Do 26.3., 20 Uhr, Baden-Baden, Rantastic; Fr 27.3., 20 Uhr, Neunkirchen, Gebläsehalle; Mi 20.5., 20 Uhr, Darmstadt, Staatstheater, Großes Haus; Fr 11.12., 20 Uhr, Mannheim, Capitol (»Fisch fromm Frisör« am Do 10.12., 20 Uhr), Tickets: eventim.de

