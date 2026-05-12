Top Acts und Live-Schalten nach Wien inklusive: Den Eurovision Song Contest können Fans in der Karlsruher Schwarzwaldhalle beim Public Viewing zelebrieren.

„Gemeinsam feiern, jubeln und mitfiebern“, heißt es am Samstag, 16. Mai, in Karlsruhe, wenn Fans den Countdown zum 70. Eurovision Song Contest (ESC) feiern und die Show anschließend auf der großen LED-Wand verfolgen. Live-Schalten aus Karlsruhe in die Countdown-Fernsehshow mit Barbara Schöneberger, die im Ersten aus Wien übertragen wird, sorgen dafür, dass das Jubeln des Publikums in ganz Deutschland und bis nach Österreich zu hören sein wird.

Zur ESC-Party in Karlsruhe lädt der Südwestrundfunk ( SWR) passende Musik-Acts ein und kündigt das mit bis zu 3500 Gästen „größte Public Viewing zum ESC im Südwesten“ an. SWR3-Moderator Sebastian „Basti“ Müller und SWR3 DJ Josh Kochhann heizen an Mikro und Turntables ein. „Schrille Outfits, Flaggen und Fanutensilien machen die Schwarzwaldhalle zur ESC-Partyzone“, versprechen die Veranstalter. Live zu erleben sind vor Ort Abor & Tynna.

Musik der Gen Z

„Zwischen clubbigen Bässen, modernem Electro und selbstbewusstem Disco-Pop bewegt sich das Geschwisterduo mühelos durch die musikalischen Koordinaten der Gen Z – energiegeladen, direkt und sofort im Ohr“, heißt es in der Ankündigung. Attila und Tünde Bornemisz – so ihre bürgerlichen Namen – haben mit dem Song „Baller“ im vergangenen Jahr das ESC-Finale in Basel gerockt. Für ihren Auftritt bekamen sie vor Ort viel Applaus, aber am Ende reichte die Punktzahl doch nur für Platz 15. Bekannt geworden sind die Österreicher trotzdem weit über die Grenzen des Alpenlands hinaus. „Baller“ schaffte es europaweit in die Top Ten der Charts. Festivalauftritte, etwa beim SWR3 New Pop, und Auszeichnungen, darunter die 1 Live Krone als Bester Newcomer Act, folgten. Mit ihrem Debüt-Album „Bittersüß“ waren sie zuletzt auf Europa-Tournee.

Michael Schulte live dabei

Mit ihnen zu Gast ist Singer-Songwriter Michael Schulte. Der Rotschopf war beim ESC ehedem erfolgreicher als das Duo: 2018 schaffte er in Lissabon mit seinem Lied „You Let Me Walk Alone“ einen guten vierten Platz für Deutschland und damit zuvor eine lang ersehnte vordere Platzierung. Auch Schulte hat sich seither eine große Fangemeinde erspielt. Der Bambi-Gewinner wird inzwischen zu den Top-Pop-Künstlern Deutschlands gezählt. Seit April ist er unter dem Motto „Sanfte Töne, besondere Orte“ auf Tour und will bald auf den Open-Air-Bühnen Sommer-Feeling verbreiten. Zwischenstation macht er in Karlsruhe.

Der Eurovision Song Contest gilt mit rund 160 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern als größtes Musikspektakel der Welt. Für Deutschland tritt in diesem Jahr Sarah Engels, bekannt von der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ mit dem Song „Fire“ an. Ausgestrahlt wird „ESC – Das Finale aus Wien“ am 16. Mai um 21 Uhr im Ersten, bereits ab 20.15 Uhr läuft die Countdown-Show mit Barbara Schöneberger, die ebenfalls live aus Wien über die Bildschirme flimmert.

SWR3-ESC-Party und Public Viewing: Sa 16.5., 19 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr), Karlsruhe, Schwarzwaldhalle, Tickets (zehn Euro) auf swr3tickets.de, unter Telefon 07221 300300 sowie bei der Tourist-Information Karlsruhe