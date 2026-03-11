Der Laden ist klein, aber sein Angebot fein: Beim Besuch in der Pfalznudel-Produktion der Firma Gutting in Großfischlingen wird offenbar, was die Pasta-Qualität ausmacht.

„Willkommen im Nudelglück“ verheißt ein Schild an der Haustür. Jetzt, vor Ostern, begrüßen außerdem Osterhasen und ein riesiger Bugs Bunny die Gäste im kleinen Pfalzpasta-Paradies, das sich – von einem Werbebanner abgesehen – fast unscheinbar hinter einer Wohnhausfassade verbirgt. Dabei gilt Gutting längst als Weltmarktführer für Designnudeln.

Mit Vertrauenskasse: 24-Stunden-Außenverkauf. | Foto: wig

Corinna Schreieck und ihre Mutter Gerlinde Thelen sind sichtlich stolz auf das Unternehmen, das sie gemeinsam führen. Schließlich galt es für die Nudelmanufaktur im Laufe der Jahrzehnte, einige wirtschaftliche Klippen zu umschiffen. Das bescherte der Senior-Chefin 2005 sogar die Auszeichnung „Mutmacherin der Nation“. Mit ihrem ersten Mann, dem Vater von Corinna Schreieck, startete sie Ende der 70er Jahre ganz klein, was sich bis heute im heimeligen Laden spiegelt. Die Familie betrieb einen Geflügelhof und stellte nebenbei Nudeln her – rund 20 Kilo pro Stunde. Inzwischen schaffen die Maschinen der Südpfälzer Nudelfabrik eine Tonne pro Stunde.

Farben- und Formenvielfalt

Die Geschmacksrichtungen reichen von Trüffel über Wein und Kürbis bis hin zu Schokolade und Kaffee. Neben den gängigen Farben finden sich schwarze und sogar goldene Nudeln. Letztere seien mit Goldglimmer beschichtet, informiert Schreieck. „Sie behalten beim Kochen die Farbe, nur etwa zehn Prozent des Goldglimmers gehen verloren“, versichert sie.

Noch überraschender ist die Formenvielfalt. Da findet sich das Logo der Band Rammstein ebenso wie Fußball-Pasta. Die klassische Traubenform mag Gerlinde Thelen aber immer noch am liebsten: „Weil’s die erste war“, sagt sie. Erfunden hatte sie nach dem Tod von Schreiecks Vater Thelens zweiter Mann Heinz, der aus Köln in die Pfalz gezogen und ein großer Fan seiner neuen Heimat war. Die Umsetzung der Ur-Idee dauerte laut Thelen zwei Jahre, aber das so gewonnene Knowhow trug dazu bei, dass das Unternehmen heute Weltmarktführer ist. Mehr als 1000 Matrizen sind inzwischen nach Entwürfen von Corinna Schreieck und dem mittlerweile verstorbenen Heinz Thelen entstanden.

Herzige »Pfalznudel«: Pasta frisch aus der Nudelpresse der Großfischlinger Firma Gutting. | Foto: wig

„Designnudeln zu fertigen, ist eine Kunst für sich“, betont Gerlinde Thelen, und ihre Tochter ergänzt: „Die Matrizen werden von einem Werkzeugmacher nach CAD-Zeichnungen auf der Basis von Handzeichnungen erstellt, die in den Computer übertragen werden. Dabei sind viele Faktoren zu berücksichtigen, damit die Nudeln beim Pressen, Trocknen, Verpacken und Kochen ihre Form behalten.“ Die Logo-Nudeln gelten nicht von ungefähr als Aushängeschild, denn sie sind nicht nur originell, ihre Qualität hat obendrein Experten-Jurys überzeugt. Ausgezeichnet wurden sie unter anderem mit Bestwerten vom Gault Millau. Schreieck: „Wir waren auch der erste Teigwarenhersteller, der für getrocknete Nudeln mit dem CMA-Gütesiegel ausgezeichnet wurde, und haben es mehr als 15 Jahre in Folge bekommen.“

Langsame Trocknung

Beim Rundgang durch die Produktion erschließt sich, was die Qualität der Produkte ausmacht. In einem Warenaufzug fahren wir hinauf in den ersten Stock, wo die Geräte rattern. Herzstück ist eine Produktionsmaschine mit Vakuumkammer. Automatisch werden die Zutaten abgemessen – als Basis dienen Gries und Wasser – und darin zu Teig verarbeitet. Dieser wird bei 70 bis 140 bar durch die Matrize gepresst. An diesem Tag werden Nudelherzen in den mehrstufigen Trocknungsprozess befördert.

Aus dem Schüttelvortrockner kommen sie auf Horten, wo sie mehr als 30 Stunden lang bei niedrigen Temperaturen schonend aushärten. Die Bandnudeln wiederum werden aus Teig gewalzt, geschnitten und danach auf Stäben hängend getrocknet. „Je langsamer die Nudeln trocknen, desto besser werden sie“, sagt Schreieck. Das sorge für das Al-Dente-Gefühl und wirke sich auf die Haltbarkeit aus. „Eine normale Supermarktnudel wird bei 180 Grad schnellgetrocknet und ist in zwei Stunden produziert. Bei uns trocknet sie mehr als 30 Stunden lang bei moderaten 25 bis 45 Grad.“

Horten und Transportband: Blick in die Nudelproduktion. | Foto: wig

Wieder zurück im Laden, verweist sie noch auf einen besonderen Qualitätsbeweis, der in einem Rahmen an der Wand hängt: In einem Brief und mit Fotos hat eine Kundin dokumentiert, wie haltbar Pfalznudeln sein können: Sie habe eine Packung 1995 hergestellter Gutting-Pasta 2025 zubereitet – und „die haben immer noch toll und einwandfrei geschmeckt“.

Pfalznudel-Infos: Rezepttipps und Kontakt

Kaffeepasta an Chili-Mango-Sauce

Zutaten für 4 Personen: 250 g Kaffeepasta, 200 g Ananas (geputzt 150g), 1 kleine Mango (Fruchtfleisch 150g), 2 frische Feigen,1 kleine Chilischote, 2 EL Traubenkernöl oder ein sonstiges hochwertiges Öl, 50 ml trockener Weißwein, 1 Spritzer Sojasoße

Zubereitung: Für die Sauce Ananas und Mango schälen, putzen und klein würfeln. Die Feigen waschen und in dünne Scheiben schneiden. Die Chilischote längs aufschlitzen, Stielansatz und Kerne entfernen. Die Schote in feine Ringe schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Chili kurz darin anbraten, die Obststücke dazu geben und zwei Minuten mitschmoren. Mit Wein ablöschen und mit Sojasoße abschmecken. Die Sauce warm halten.

Die Nudeln in ausreichend kochendem Wasser 6 bis 8 Minuten al dente kochen (ohne Salz!), abgießen und abtropfen lassen. Die Nudeln kurz in einer Pfanne schwenken und mit der Sauce servieren.

Süße Überraschung: Schoko-Nudeln

Zutaten für 4 Personen als Dessert: 250 g Schokoladen-Nudeln, 500 ml Milch, 4 Eier, 40 g Zucker, 2 Pck. Vanille-Zucker, 1 Vanille-Schote, diverse frische Früchte nach Wunsch und Saison (beispielsweise Erdbeeren, Himbeeren, Trauben, Kirschen), gehackte Pistazien, Puderzucker

Zubereitung: Die Schoko-Pfalznudeln in kochendes Zuckerwasser geben, nach Kochanweisung al dente kochen und unter fließendem Wasser abschwenken. Eier, Zucker und Vanille-Zucker in die kalte Milch einrühren, Vanille-Schote zugeben, alles unter leichtem Rühren zum Kochen bringen. Eiweiß zu Schnee schlagen und unter die fast erkaltete Soße unterheben. Die Nudeln am Tellerrand dekorieren, in die Mitte des Tellers die Vanille-Soße geben und gleichmäßig verlaufen lassen. Mit Nudeln und Früchten bestücken, mit Puderzucker abstäuben und mit gehackten Pistazien bestreuen. Lauwarm oder kalt servieren. (Quelle: www.pfalznudel.de)

Kontakt & Öffnungszeiten

Heinrich Gutting „Pfalznudel“ GmbH, Großfischlingen, Hauptstr. 43/45, Tel. 06323 5719, info@pfalznudel.de, kostenlose Betriebsbesichtigungen nach Vereinbarung; Nudelladen Mo-Fr 10-16 Uhr, Sa 10-15 Uhr geöffnet; Einkaufstermine auch nach Vereinbarung unter 06323 5719; vor dem Nudelladen stehen jederzeit Nudeln und Pastapräsente mit „Vertrauenskasse“

Weitere Infos/Sortiment/Online-Shop:

www.pfalznudel.de