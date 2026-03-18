Im Sommer 2026 kehrt Nick Cave mit den Bad Seeds für Konzerte nach Europa zurück. Auf ein Konzert dürfen Fans sich auch in Stuttgart bei den „Jazz Open“ freuen.

Rund 30 Jahre ist es her, seit Nick Cave seine Landsfrau Kylie Minogue von den Toten auferstehen ließ. Im übertragenen Sinne, aber auch wortwörtlich. Das kam so: Die Karriere des australischen Pop-Sternchens Kylie Minogue war in den 1990ern ins Stocken geraten, nachdem sie zuvor noch mit ihrem Bubble-Gum-Pop als niedliches Gegengewicht zu Madonna funktioniert hatte. Die Presse hatte sie seinerzeit, wenig schmeichelhaft, einen „singenden Wellensittich“ getauft. Songs wie „The Loco-Motion“ oder „I Should Be so Lucky“ waren internationale Chartstürmer, derlei Musik wirkte im vom Grunge eingeläuteten, neuen Jahrzehnt aber aus der Zeit gefallen.

Ende der Niedlichkeit

Minogue wollte sich also neu erfinden. Und dabei kam ihr niemand Geringeres als Nick Cave zu Hilfe, jener von der düsteren Indie-Szene umarmte Song-Poet, dessen morbide Kunst auf den ersten (und zweiten Blick) so gar nichts mit dem Schaffen von Minogue zu tun hatte. Cave, gerade clean geworden, arbeitete Mitte der 1990er Jahre an seinem Album „Murder Ballads“. Eine Song-Sammlung zum Thema „Lustmorde“, wobei das Material zum Teil auf alten Traditionals beruhte, zum Teil eigens neu geschrieben wurde. Letzteres galt für den Song „Where the Wild Roses Grow“, der Cave aus der Feder floss, nachdem er das Traditional „Down in the Willow Garden“ gehört hatte. In diesem bringt ein Mann eine Frau nach einem gemeinsamen Date um. Dass er seine Songidee am liebsten mit Kylie Minogue umsetzen würde, stand für Cave von Beginn an fest. „Ich hatte jahrelang vor, einen Song für Kylie zu schreiben. Ich war von ihr sechs Jahre lang heimlich besessen. Immer wieder schrieb ich Songs für sie, fand am Ende aber, dass sie nicht passen und gab sie nicht an sie weiter. Erst als ich diesen Song schrieb, eine Art Dialog zwischen einem Killer und seinem Opfer, hatte ich das Gefühl, es sei der richtige Song. Ich schickte ihr die Nummer – und schon am nächsten Tag meldete sie sich zurück.“

Das Album erschien 1996, das Duett mit Minogue wurde bereits im Oktober 1995 ausgekoppelt. Ikonisch: das Video dazu. Inspiriert von Sir John Everett Millais’ Gemälde „Ophelia“ gab Minogue in dem Clip eine singende Wasserleiche. Caves Figur legt ihr am Ende eine Rose in den Mund und schließt ihre Augenlider.

Schub für die Karriere beider Künstler

Die Zusammenarbeit zahlte sich für beide Seiten aus. Minogue landete mit der Nummer ihren größten Erfolg des Jahrzehnts und verlieh ihrer Karriere einen kräftigen Schub. Und Cave und seine Bad Seeds, bis dahin vor allem in düsteren Indie-Gefilden zu Hause, blinzelten plötzlich in das helle Scheinwerferlicht des Mainstreams und erreichten ihre bis dato höchsten Chart-Platzierungen.

Unheimlicher als ihre Schauerballaden fand die Band genau diese neue Aufmerksamkeit. Eine Nominierung des Videos für die MTV Video Music Awards lehnte Cave ab. Seine schriftlich eingereichte Begründung: „Meine Muse ist kein Pferd, und ich nehme an keinem Pferderennen teil, und selbst wenn sie es wäre, würde ich sie nicht vor diesen Karren spannen – diesen blutigen Wagen mit abgetrennten Köpfen und glitzernden Preisen. Meine Muse könnte scheuen! Durchgehen! Mich völlig verlassen.“

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Verlassen hat ihn die Muse bis heute nicht. Obwohl ihn immer wieder schwere Schicksalsschläge beutelten. So musste er zwei seiner Söhne zu Grabe tragen. Arthur stürzte 2015 versehentlich von einer Klippe, Jethro starb 2022. In den Alben „Skeleton Tree“ (2016) und „Ghosteen“ (2019) hört man Nick Caves Schmerz deutlich heraus. Die gospelig angehauchte Platte „Wild God“ (2024) ist indes eine euphorische Ode an das Leben und die Liebe. Allem Schmerz zum Trotz. Cave richtet den Blick nach vorne, versprüht Optimismus – und überrascht seine Fans damit mal wieder. Wie immer eigentlich. Denn keine Bad-Seeds-Platte gleicht der anderen. Im Sommer 2026 kehrt Cave mit den Bad Seeds für Konzerte nach Europa zurück. Eine Reihe von Open-Air-Shows und Festivals sind geplant, neben Irland, Italien, Frankreich und Großbritannien steht auch Deutschland auf dem Tourplan, genauer: die Jazz-Open in Stuttgart. Auf der Tournee werden Songs aus allen vier Jahrzehnten der Bad-Seeds- Karriere gespielt, darunter auch Stücke aus „Wild God“, so der Veranstalter.

»Missmutige Schlangengrube«

Auf der Bühne wird dann wohl auch die britische Komponistin, Songwriterin und Pianistin Carly Paradis stehen, seit 2022 Teil der 1983 gegründeten Bad Seeds und Nachfolgerin von Barry Adamson an den Tasten (nachdem es Larry Mullins doch eher ans Schlagzeug zog). Cave stand der Idee, sie zu verpflichten, erst skeptisch gegenüber, weil sie bis dahin vor allem an Musik fürs Fernsehen gearbeitet hatte. Als er erfuhr, dass sie aber auch die Titelmusik zur Cop-Serie „Line of Duty“, die ihm sehr gefiel, geschrieben hatte, war er doch Feuer und Flamme.

„Sie stieß zu den The Bad Seeds, dieser missmutigen Schlangengrube unverbesserlicher Männlichkeit, und hat alle umgehauen, indem sie über Nacht das gesamte Klima der Band verändert hat. Sie brachte nicht nur ihr immenses Können mit, sondern auch eine Art Freude, eine liebenswürdige Art, voller Lachen und Vergnügen, zusammen mit einer längst überfälligen Dosis weiblicher Energie. Wir lieben sie“, wird Cave auf „Visions“ zitiert.

Nick Cave & The Bad Seeds – Konzert bei den »Jazz Open«: Mo 6.7., 18 Uhr, Schlossplatz, Stuttgart, Tickets auf www.jazzopen.com