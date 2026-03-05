Rush sorgen mit der Ankündigung, wieder Konzerte geben zu wollen, für Aufregung bei ihren Fans. Bei der Tour wird eine Mannheimerin an den Drums sitzen.

Eigentlich schien die Geschichte von Rush auserzählt. Als 2020 Neil Peart, Schlagzeuger und Texter der Band, an den Folgen eines Hirntumors verstarb, schien das der unfreiwillige Schlussstrich unter eine lange, illustre Karriere zu sein. Zumal Rush ohnehin schon seit 2015 inaktiv waren, nachdem sich Peart aus gesundheitlichen Gründen schon damals zurückgezogen hatte. Ohne ihn, da waren sich die verbliebenen Mitglieder Alex Lifeson und Geddy Lee einig, würden sie Rush nicht fortführen wollen.

Nilles ersetzt Peart

Ein Standpunkt, den die beiden in den vergangenen Jahren in Interviews immer wieder aufweichten, ohne dass aber wirklich Taten folgten. Bis jetzt. Ende 2025 haben die kanadischen Prog-Rock-Legenden bekanntgegeben, den 50. Geburtstag der Band mit einer Tournee zu feiern. Einer Tour, die sie auch nach Deutschland, unter anderem nach Stuttgart, führen wird.

An den Drums wird dann jemand sitzen, der die Region bestens kennt: Anika Nilles. Die gebürtige Aschaffenburgerin lebt in Mannheim, ging dort nicht nur auf die Popakademie, sondern lehrt dort mittlerweile sogar als Dozentin. Auch in England und Kanada sind ihre Lehrfähigkeiten gefragt. Rush wird nicht der erste internationale Top-Act sein, mit dem die Musikerin auf Tour geht. 2022 gab sie bei der Konzertreise von Jeff Beck den Rhythmus vor. Kaum vorstellbar, dass Nilles (42) eigentlich zunächst einen anderen Karriereweg eingeschlagen hatte. Nach dem Schulabschluss absolviert sie eine Ausbildung zur Erzieherin und leitete sogar einen Kindergarten. Statt Kita jetzt also Drum-Kit. Ihr Spiel bezeichnet sie selbst in einem Podcast-Interview mit „Bayern 1“ („Die blaue Couch“) als „fett, dunkel, wuchtig“. Man darf gespannt sein. Zumal sie bei Rush in große Fußstapfen treten wird. Neil Peart galt als einer der besten Drummer aller Zeiten.

Die Fans scheinen Nilles mit offenen Armen aufgenommen zu haben, die Schlagzeugerin bedankte sich bei den Rush-Fans via Instagram für das herzliche Willkommen. Die sind natürlich heiß wie Frittenfett auf die Reunion.

Natürlich haben vor allem Fans der ersten Stunde schon etwas Übung, wenn es um Veränderungen in der Band geht. Die 1968 gegründete Gruppe hat schließlich schon den einen oder anderen Wechsel erlebt. In den Anfangstagen änderte sich mehrfach der Name, Bandmitglieder kamen und gingen – und auch der musikalische Stil der Kapelle änderte sich immer mal wieder. So legten Rush etwa als Blues-Rock-Band los, orientierten sich an Led Zeppelin, um später Richtung Prog-Rock abzubiegen. In den 1980ern fand die Band dann zunehmend Gefallen an Synthesizern. Bei so viel stilistischen Metamorphosen ist es nicht überraschend, dass die Reihe an Bands, die Rush als Einfluss nennen, entsprechend vielfältig ist: Alice in Chains, Anthrax, Foo Fighters, Metallica, No Doubt, Pearl Jam, Nine Inch Nails, Rage against the Machine, Elliott Smith, die Red Hot Chili Peppers, Tool, Soundgarden oder auch Steven Wilson haben sich von Rush nach eigenen Angaben ein bisschen etwas abgeschaut. Hoch verdient also, dass die Kanadier mittlerweile auch Bestandteil der Rock and Roll Hall of Fame sind (auch wenn man sie lange hat zappeln lassen).

Ambitionierte Tournee

Nun also: die Tour zum 50. Geburtstag. Es wird eine große Sause werden. Rush haben sich viel vorgenommen: In Nord- und Mittelamerika wird die Gruppe 2026 insgesamt 58 Shows in 24 Städten spielen, für die bereits über eine halbe Million Tickets verkauft wurden, wie es in der Ankündigung heißt. Dazu wurden nun weitere 22 Termine in zwölf Ländern festgesetzt, die die Band 2027 nach Südamerika, Großbritannien sowie auf das europäische Festland führen wird. Eben auch in unsere Gefilde. Diese Konzerte der „Fifty Something“-Tour werden Rushs erste in Europa seit 2013 sein. Bei diesen besonderen „Evening with“-Shows werde die Band ihre Setlist allabendlich aus einem über 40 Songs umfassenden Katalog, inklusive ihrer größten Hits und Fan Favorites kreieren, so die offizielle Ankündigung. Ein Wiederhören mit „Tom Sawyer“, „The Spirit of Radio“, „Closer to the Heart“ und „Limelight“ auf deutschen Bühnen – wer hätte das noch vor kurzem auf seiner Bingo-Card für 2027 gehabt?

Info

Rush: »Fifty Something« – Do 4.3.2027, 20 Uhr, Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Tickets über www.eventim.de.