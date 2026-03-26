Die Saison 2026 hat begonnen. Nun sind Nachenfahrten auf dem Altrhein bei Germersheim bis 14. Oktober buchbar.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben dabei die Schönheit der Pfälzer Rheinauen in Ruhe, denn es werden Elektroboote eingesetzt. „Die durch regelmäßige Überschwemmungen geprägte Auenlandschaft verfügt über eine einzigartige Flora und Fauna“, betont das Team der Tourist-Information. Eine Nachenfahrt dauert zwei Stunden, der Bootsführer informiert auch über die Entstehung und Geschichte des Rheins. Öffentliche Fahrten werden laut Ankündigung jeden Sonntag im Monat und an Feiertagen angeboten (10 Uhr). Die Teilnahme ist jedoch nur nach einer Anmeldung vorab möglich. Individuelle Gruppentermine gibt es außerdem.

Ebenfalls auf Anfrage buchbar sind die „Vogelstimmenfahrten“ am frühen Morgen, Sonnenauf- sowie Sonnenuntergangsfahrten, die „Chill-out-Fahrten“ nach Feierabend, aber auch Kräuterfahrten sowie Nachenfahrten für (Geburtstags-)Kinder, Schulklassen oder auch Kindergärten. Nachen sind kleine, flache Boote, es stehen jeweils zwölf Sitzplätze zur Verfügung.

Info und Anmeldung: Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum Weißenburger Tor, Europaplatz 1, Germersheim, Telefon 07274 960-301, -302, -303, www.germersheim-erleben.eu