In Vorbereitung auf die Nürnberger Prozesse liefern sich ein Psychiater und ein NS-Kriegsverbrecher ein intensives und gefährliches Kräftemessen um Schuld und Wahrheit.

Nürnberg, 1945. In den Ruinen einer vom Krieg gezeichneten Stadt erhält der amerikanische Psychiater Douglas Kelley einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll die inhaftierten Hauptverantwortlichen des NS-Regimes in Vorbereitung auf die Nürnberger Prozesse untersuchen. Unter ihnen ist der ehemalige Reichsmarschall Hermann Göring, dessen Intelligenz, Charisma und manipulative Stärke Kelley gleichermaßen herausfordern wie faszinieren. Trotz anfänglicher Machtspiele gelingt es dem Arzt, Görings Vertrauen zu gewinnen und Einblick in seine Persönlichkeit zu erhalten. Während im Gerichtssaal die Verhandlungen beginnen, fällt es Kelley zunehmend schwer, die notwendige Distanz zu wahren.

Hochkarätig besetzter Politthriller

Die Oscar-Preisträger Russell Crowe und Rami Malek liefern sich in James Vanderbilts „Nürnberg“ ein nervenaufreibendes psychologisches Duell von großer Intensität. Der packende und bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzte Politthriller über den folgenreichsten Prozess des 20. Jahrhunderts verbindet spannungsreiches – teils etwas pathetisches – Justizdrama mit einer vielschichtigen Auseinandersetzung über Macht, Schuld, Ideologie und Verantwortung.

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„Nürnberg“ – USA, Ungarn, 2025, 149 Minuten, Regie: James Vanderbilt, mit Russell Crowe, Rami Malek, Richard E. Grant, FSK: ab 12

