Am 21. September beginnen die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer. Deren Fokus liegt auf dem Spätromantiker Anton Bruckner, der vor 200 Jahren in Oberösterreich geboren wurde. Aber auch Werke von Mozart, Allegri, Liszt und Brahms stehen auf dem Programm.

Anton Bruckner war ein komischer Kauz. Ein katholischer Wagner-Fan, ein vom „Tannhäuser“ wachgeküsster Domorganist, der als kompositorischer Spätzünder monumentale Sinfonien schuf, deren Architektur nicht mehr auf dem klassischen Entwicklungsprinzip fußt, sondern auf klanglichen Zeit-Räumen. Seine neunte und letzte Sinfonie, an der er bis zu seinem Tod im Oktober 1896 arbeitete, soll er „dem lieben Gott“ gewidmet haben.

Wegen des Jubiläums gibt’s dieses Jahr reichlich Bruckner zu hören. Auch die „Hoffnung“, welche die Speyerer Dommusiktage spenden wollen, ruht primär auf dem sinfonischen Wagner-Apostel. Bruckners d-Moll-Messe, ein zwischen meditativem Choral und romantischem Pathos oszillierendes Frühwerk dieses Komponisten, trifft im Eröffnungskonzert (Sa 21.9., 19.30 Uhr) auf Allegris berühmtes „Miserere“ aus den 1630er-Jahren sowie auf Mozarts Motette „Ave verum corpus“. Liszts Orgelstück „Evocation à la Chapelle Sixtine“, das sowohl Allegris A-cappella-Psalm-Vertonung als auch die Mozart-Motette einer Metamorphose unterzieht, rundet die vom Speyerer Domkapellmeister Markus Melchiori geleitete Eröffnung ab.

Mandelring-Quartett in der Krypta

Bruckners wichtigstes Kammermusikwerk, das Streichquintett F-Dur mit wunderbar melancholischem Adagio, lässt das Mandelring-Quartett im Verein mit Bratscher Roland Glassl am Do 26.9., 20 Uhr, in der Krypta ertönen; Brahms’ etwa zur selben Zeit entstandenes c-Moll-Streichquartett illustriert den musikhistorischen Kontext. Am Fr 27.9. improvisiert Gereon Krahforst auf der Orgel über musikalische Themen Bruckners, und am folgenden Abend spielt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung ihres Chefdirigenten Michael Francis eine der schönsten Bruckner-Sinfonien: Ausgehend von einem markanten Hornsignal beglückt die als „Romantische“ charakterisierte Vierte mit schönen Melodien und innig-zarten Momenten im Wechsel mit strahlenden Bläserfanfaren und orchestraler Wucht (Sa 28.9., 19.30 Uhr).

Nach insgesamt acht Konzerten verheißt das Finale „Ewigkeit“, indem es nochmals die beiden ästhetischen und auch konfessionellen Antipoden Brahms und Bruckner fusioniert. Von ersterem erklingen die Tragische Ouvertüre und ein Satz aus dem „Deutschen Requiem“, von letzterem das Adagio aus der fünften Sinfonie, das Credo aus der Messe f-Moll und das große „Te Deum“ von 1881 (Do 3.10., 16 Uhr).

Festival

Internationale Musiktage Dom zu Speyer: 21.9. bis 3.10., Karten: reservix.de, rheinpfalz.de/ticket, Infos: www.dom-zu-speyer.de/dommusik