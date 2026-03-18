Andreas Martin Hofmeir ist Professor für Tuba am Mozarteum in Salzburg und wurde mit La Brassbanda bekannt. Nach Mußbach bringt er noch weitere Blasinstrumente mit.

Und die Tuba bläst der – Hofmeir. Das tut er ebenso meisterlich wie erfolgreich. Andreas Martin Hofmeir ist Professor für Tuba am Mozarteum in Salzburg und wurde mit La Brassbanda unter dem Spitznamen „Hans“ weithin bekannt. Dabei gibt der Bayer zu, dass sein Anfang als Autodidakt recht holprig war. Ihm sei gar Geld geboten worden, damit er zu spielen aufhöre, erzählte er bei einer SWR-„Leute“-Sendung. Inzwischen weiß Hofmeir auch als Kabarettist preiswürdig zu unterhalten. Mit dem Musikkabarett „Kein Aufwand! Teil 2 – Die letzten Jahre“ gastiert der Künstler – begleitet von Echo-Preisträger Tim Allhoff am E-Piano – am Sa 21.3., 20 Uhr, im Herrenhof Neustadt-Mußbach. Im Gepäck hat er seine Tuba Fanny, die Trompete Franz und die Posaune Frau Griesmeier. Munter spielt und plaudert er sich durch den Abend, erzählt von Merkwürdigkeiten des Musikerdaseins und seiner Zeit bei La Brassbanda. Restkarten: www.kabarettissimo.de