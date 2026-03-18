Am 21. März Musikkabarett: Andreas Martin Hofmeir mit der Tuba in Neustadt

Kommt nach Neustadt-Mußbach: Andreas Martin Hofmeir mit Tim Allhoff am E-Piano.
Kommt nach Neustadt-Mußbach: Andreas Martin Hofmeir mit Tim Allhoff am E-Piano.

Andreas Martin Hofmeir ist Professor für Tuba am Mozarteum in Salzburg und wurde mit La Brassbanda bekannt. Nach Mußbach bringt er noch weitere Blasinstrumente mit.

Und die Tuba bläst der – Hofmeir. Das tut er ebenso meisterlich wie erfolgreich. Andreas Martin Hofmeir ist Professor für Tuba am Mozarteum in Salzburg und wurde mit La Brassbanda unter dem Spitznamen „Hans“ weithin bekannt. Dabei gibt der Bayer zu, dass sein Anfang als Autodidakt recht holprig war. Ihm sei gar Geld geboten worden, damit er zu spielen aufhöre, erzählte er bei einer SWR-„Leute“-Sendung. Inzwischen weiß Hofmeir auch als Kabarettist preiswürdig zu unterhalten. Mit dem Musikkabarett „Kein Aufwand! Teil 2 – Die letzten Jahre“ gastiert der Künstler – begleitet von Echo-Preisträger Tim Allhoff am E-Piano – am Sa 21.3., 20 Uhr, im Herrenhof Neustadt-Mußbach. Im Gepäck hat er seine Tuba Fanny, die Trompete Franz und die Posaune Frau Griesmeier. Munter spielt und plaudert er sich durch den Abend, erzählt von Merkwürdigkeiten des Musikerdaseins und seiner Zeit bei La Brassbanda. Restkarten: www.kabarettissimo.de

Mehr zum Thema
Salzburg Mozarteum Alle Themen
Kein Titel (3000 x 2000 px)

Lust auf mehr Veranstaltungen in der Pfalz?

Welches Fest kann ich heute Abend besuchen? Welche Ausstellung hat neu eröffnet? Und wohin plane ich meinen Ausflug am Wochenende? Alle Veranstaltungen aus dem LEO im Überblick.

Mehr Freizeittipps Zu den RHEINPFALZ-Newslettern
Mehr Freizeittipps Zu den RHEINPFALZ-Newslettern

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x