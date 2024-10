Mundart wird groß geschrieben, wenn die Bockenheimer zur 82. Auflage ihres Winzerfests einladen. Nicht nur der Dichterwettstreit ist pfälzisch, den Frühschoppen bestreiten die Anonyme Giddarischde mit Mundartrock. Was sonst noch läuft.

Das Bockenheimer Winzerfest könnte ein Weinfest wie viele andere sein: Vergnügungspark mit Autoscooter, Schießwagen, Pfeilwerfen, Kinderkarussell und Kindereisenbahn, jede Menge Essen und Trinken sowie Live-Musik. Aber das viertägige Programm hat mit dem Pfälzischen Mundartdichterwettstreit darüber hinaus eine Spezialität zu bieten. Der Wettbewerb steigt in diesem Jahr bereits zum 72. Mal.

In Vorbereitung auf das Dichterspektakel, eine Hommage an Traditionen und die Sprache der Heimat, wird die inzwischen 82. Auflage der „Feier-Tage“ mit einem Mundartgottesdienst in der Festhalle „Emichsburg“ eröffnet (Fr 11 Uhr). Tags drauf präsentieren die von einer Jury zuvor ausgewählten zehn Autorinnen und Autoren ihre Pfälzer Dichtung auf großer Festzelt-Bühne (Sa 14 Uhr, Eintritt: 3 Euro).

Mehrere Auszeichnungen beim Wettbewerb

Vergeben werden vor Ort neben dem Hauptpreis auch der „Preis fer Neie“, der Dr.-Wilhelm-Dautermann-Preis sowie ein Sonderpreis zum Thema „Alleweil: Bloß net noch emol! (#niewiederistjetzt)“, dessen literarische Form frei wählbar ist. Die Texte der zehn Finalisten sind in einer Festschrift veröffentlicht.

Sonntags kommen Mundartfreunde dann auch musikalisch auf ihre Kosten – und zwar beim Frühschoppen (11 Uhr) im Festzelt, den die Anonyme Giddarischde mit fein gerockten Heimat-Hymnen bestreiten. „Pfalzlied“ und „Lewwerworscht“ dürfen bei keinem ihrer Auftritte fehlen. Im Festzelt gastieren außerdem die Xtreme Musikshow (Fr 19 Uhr) und die Band Snow (Sa 20 Uhr), beide mit Covers. Snow beispielsweise heizen mit rasanten Outfitwechseln und einer Bandbreite an Party-Hits von Pop bis Schlager ein. Für die Festzelt-Konzerte gibt es noch Karten vor Ort.

Weiterer Höhepunkt des Winzerfests ist der Festzug entlang des Leininger Rings und der Weinstraße (So ab 14 Uhr, im Anschluss Unterhaltungsmusik mit den Sembachern). Das Finale am Montagnachmittag steht dann ganz im Zeichen der Familien. Im Festzelt wird bei freiem Eintritt ein Unterhaltungsprogramm mit Musik geboten. Ein Feuerwerk setzt ein abschließendes Glanzlicht.

82. Bockenheimer Winzerfest: 18.-21.10., Vergnügungspark auf dem Festplatz, Fr 19 Uhr, Sa 20 Uhr, So 11 Uhr: Live-Musik im Festzelt, Sa 14 Uhr: Pfälzischer Mundartdichterwettstreit im Festzelt, Mo: Familientag, www.bockenheim.de