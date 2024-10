Der Jüngere der beiden „Huberbuam“ rücke „die steile Bergwelt in ein neues Licht“, schwärmen nicht nur Fans. Einmal mehr stellt er das in seiner neuen Multivision „Zeit zum Atmen“ unter Beweis.

„Zeit zum Atmen“ heißt der Vortrag des Extremkletterers Alexander Huber. Doch die Bilder, die er zeigt, sind geradezu atemberaubend, wenn er zum Beispiel in der Route „La Bavarese“ auf Sardinien an zwei Fingern im Fels hängt. Auch von seinen Freiklettertouren in den Alpen sowie in den großen Höhen Pakistans berichtet er in faszinierenden Filmsequenzen mit passender Musik. Der Jüngere der zwei „Huberbuam“ rücke „die steile Bergwelt in ein neues Licht“: Mo 4.11., 19 Uhr, Stadthalle Speyer, Karten (15 Euro) nur an der Abendkasse.