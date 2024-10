Ein Paradies für Modellbahnliebhaber verspricht Werst Modell Bahn und Bau Besucherinnen und Besuchern der Modellbahntage am 25. und 26. Oktober in den Räumen in der Schillerstraße 3.

Nach der Corona-Pandemie und der Übernahme der Firma Spielwaren Werst wollen die neuen Inhaber Sven Heine und Markus Andrae eine lange Tradition fortsetzen – immerhin wird die Firma Werst 106 Jahre alt. Das Programm sieht für Freitag einen Digital-Info-Tag der Firma Märklin, für Freitag und Samstag einen Info-Tag der Firma Roco/Fleischmann vor und ermöglicht Gespräche mit Vertretern der größten Hersteller von Modellbahnen. Präsentiert werden Modellbahnanlagen in verschiedenen Spurweiten. Es gibt zudem beaufsichtigte Bastel- und Bauaktionen für Kinder, Workshops, ein kulinarisches Angebot, Tombola und Gewinnspiel, Rabatte und Sonderangebote.

Info

Modellbahntage bei Werst Modell Bahn und Bau, Ludwigshafen, Schillerstr. 3., Fr 10-18, Sa 10-16 und Lange Nacht der Modellbahn 16-22 Uhr; www.werst.de