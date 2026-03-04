Bis Dezember 2026 Mittelaltermärkte und Spektakel in der Pfalz und Umgebung
Ob stärker an die Historie angelehnt oder fantasievoll aufgeladen, ob mit Turnier hoch zu Ross oder viel bodenständiger Handwerkskunst: Die Märkte in der Pfalz und der Region sind unterhaltsam, unterscheiden sich aber auch. Los geht’s im Frühjahr mit größeren Spektakeln in Mannheim, St. Goarshausen und Worms. In der Pfalz geht es vermehrt ab Ostern auf „Zeitreise“.
März: Mittelaltermarkt im Herzogenriedpark
Bereits Mitte März wird der Herzogenriedpark in Mannheim zum Anziehungspunkt für Besucher, die das Flair schätzen. Lagergruppen schlagen ihre Zelte auf, zeigen Vorführungen, kochen und schlafen vor Ort. Angekündigt hat sich hier unter anderem die Gruppe Vocatus Luporum, ein „Vagabunden-Clan“, der Pfeil und Bogen zu seinen Waffen zählt. Mit Verköstigungs-, Händler- und Handwerksständen werden 2026 etwa 110 Aussteller in den Park kommen.
In den vergangenen Jahren gab es zudem Mitmachmöglichkeiten für Kinder, etwa beim Filzen. Der weitläufige Herzogenriedpark wartet aber auch mit modernen Spielgeräten auf. Der Mittelaltermarkt läuft von Freitag, 13. März, bis Sonntag, 15. März, Öffnungszeiten: Fr 15-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr. Info über: www.luisenpark.de (siehe dort Herzogenriedpark)
April: Ritterturnier auf der Loreley
Mit „geballter Spielweiber-Power“ beginnt jeder Tag des Ostermarktes mit Ritterturnier auf dem Felsplateau bei St. Goarshausen, auf dem einst eine singende Nymphe Rheinschiffer ins Verderben gelockt haben soll. Die Frauengruppe Mucker Pazza hingegen lässt ihre Stimmen und Instrumente wie Flöten und Sackpfeifen allein zur Freude der Flaneure erklingen (täglich um 11 Uhr auf der Bühne). Ritter reiten dem Programm zufolge jeweils um 13.30 und 16.30 Uhr zum Turnier. 50 Stände und Zelte sorgen für das Ambiente. Der Mittelaltermarkt auf der Loreley mit Turnier dauert von Samstag, 4. April, bis (Oster-)Montag, 6. April; jeweils ab 11 Uhr (Sa/Sa bis 20 Uhr, Mo bis 19 Uhr). Info: suendenfrei.tv
Mai: Spectaculum im Wormser Wäldchen
Verniedlichungsformen sind hier absolut nicht angebracht: Das sogenannte Wäldchen ist ein weitläufiger Park, das Wormser „Spectaculum“ nicht bloß ein Mittelaltermarkt, sondern ein regelrechtes Heerlager. Viele „Gewandete“ kampieren hier für die Dauer des Spektakels, so dass der Besucher nach der Taschenkontrolle erst einmal durch ein Dorf aus altertümlichen Zelten und Lagerfeuern spaziert, ehe er überhaupt an die ersten Buden mit Bier, Met, Stockbrot oder Spießbraten gelangt. Besonders spektakulär am Wormser „Spectaculum“, das dieses Jahr vom 15. bis 17. Mai stattfindet, sind die Schaukämpfe: Eine Feldschlacht wird nachgestellt (in der Regel samstags und sonntags um die Mittagszeit). Die „Eisenliga“ veranstaltet in voller Rüstung Vollkontakt-Turniere, die wie unblutige Gladiatorenkämpfe mit Landsknechten wirken. Kinder dürfen sich in eigenen „Highland Games“ austoben. Und als besondere Gaudi gibt’s dann noch die Raufball-Turniere, bei denen Kerle vom Wormser Rugby-Club in „Bruchen“, mittelalterlichen Wickel-Unterhosen, gegeneinander antreten.
Geparkt wird übrigens weitab vom Wäldchen auf dem Festplatz am Rhein. Von dort aus fahren Busse, eng getaktet, zum Spektakelgelände; zu Fuß braucht man gut 20 Minuten. Eigene Getränke und Speisen dürfen nicht mitgebracht werden, was, bei hohen Temperaturen, insbesondere an den Bierzapfstationen zu langen Schlangen führen kann. Öffnungszeiten: Fr 15.5. 14-24 Uhr, Sa 16.5. 10-24 Uhr, So 17.5. 10-18 Uhr; weitere Infos: spectaculum-worms.de
Juni: Mittelaltermarkt auf Burg Lichtenberg
Gleich zweimal im Jahr verwandelt sich das Gelände der Burg Lichtenberg bei Thallichtenberg (Landkreis Kusel) zum Treffpunkt von Musik- und Tanzgruppen in bunten Gewändern. Der Mittelalterliche Sommermarkt des Fördervereins der TSG Burg Lichtenberg steht am vierten Wochenende im Juni im Kalender von Einheimischen und Gästen. Das zweitägige Stelldichein beginnt am Samstag, 27. Juni, um 12 Uhr und endet gegen 23 Uhr (So 28.6., 11-18 Uhr). Wer noch tiefer in die Geschichte eintauchen will, hat an beiden Tagen die Möglichkeit, das Urweltmuseum Geoskop zu besuchen. In der Regel am ersten Adventswochenende wird dann auch zu einem „Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt“ auf das Burggelände eingeladen, das allein schon durch seine schiere Größe beeindruckt. Genauere Infos zu den Veranstaltungen zu gegebener Zeit unter www.mittelaltermarkt-burglichtenberg.de
August: MPS in Speyer mit Versengold
In den Hochsommer fällt das Programm des MPS („Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“), das nicht nur durch sein großes Musikprogramm aus dem Rahmen fällt. Dahinter steckt eine Tournee durch acht Städte. Im Unteren Domgarten zu Speyer werden der Planung zufolge für 22. und 23. August drei Bühnen aufgebaut, dazu eine Turnierarena, ein Kampfplatz und ein Kinderbereich eingerichtet. Die Speyerer Turnierarena gehört an beiden Tagen dem EHS-Team mit seinen Pferden und Reitern („European Horse Show“), der Kampfbereich der Fechtkampfgruppe Fictum. Sieben Heerlager zählt man auf der Internetseite.
Die Eintrittspreise für das MPS Speyer fallen höher aus als auf vielen anderen Märkten. Noch teurer als am Sonntag sind sie am ersten Tag (Sa 22.8.): 7-14-Jährige zahlen dann 35 Euro; ab 15 Jahren sind es 70 Euro (Kinder unter 7 J. kostenfrei) – an diesem Tag dauert das Spektakel bis Mitternacht. Zu den Musikgruppen zählen dann auch Faun – eine Folk-Band, die vor 25 Jahren gegründet wurde – und die junge Erfolgsgruppe Versengold. Öffnungszeiten: Sa 22.8., 11-24 Uhr, So 11-19 Uhr; Info: www.spectaculum.de
Weitere Termine 2026: Pfalz und Umgebung
April:
Juli
(Kein Anspruch auf Vollständigkeit, Änderungen/Irrtum möglich)