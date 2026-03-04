Wenn Rüstungen glänzen und Fanfaren erschallen, ist Mittelaltermarkt. Ein Überblick über Ritterturniere und Märkte von März bis Dezember 2026 in der Pfalz und Umgebung.

Ob stärker an die Historie angelehnt oder fantasievoll aufgeladen, ob mit Turnier hoch zu Ross oder viel bodenständiger Handwerkskunst: Die Märkte in der Pfalz und der Region sind unterhaltsam, unterscheiden sich aber auch. Los geht’s im Frühjahr mit größeren Spektakeln in Mannheim, St. Goarshausen und Worms. In der Pfalz geht es vermehrt ab Ostern auf „Zeitreise“.

März: Mittelaltermarkt im Herzogenriedpark

Bereits Mitte März wird der Herzogenriedpark in Mannheim zum Anziehungspunkt für Besucher, die das Flair schätzen. Lagergruppen schlagen ihre Zelte auf, zeigen Vorführungen, kochen und schlafen vor Ort. Angekündigt hat sich hier unter anderem die Gruppe Vocatus Luporum, ein „Vagabunden-Clan“, der Pfeil und Bogen zu seinen Waffen zählt. Mit Verköstigungs-, Händler- und Handwerksständen werden 2026 etwa 110 Aussteller in den Park kommen.

Fetzenlook: Gaukler im Herzogenriedpark in Mannheim | | Foto: Florian Stoner/oho

In den vergangenen Jahren gab es zudem Mitmachmöglichkeiten für Kinder, etwa beim Filzen. Der weitläufige Herzogenriedpark wartet aber auch mit modernen Spielgeräten auf. Der Mittelaltermarkt läuft von Freitag, 13. März, bis Sonntag, 15. März, Öffnungszeiten: Fr 15-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr. Info über: www.luisenpark.de (siehe dort Herzogenriedpark)

April: Ritterturnier auf der Loreley

Mit „geballter Spielweiber-Power“ beginnt jeder Tag des Ostermarktes mit Ritterturnier auf dem Felsplateau bei St. Goarshausen, auf dem einst eine singende Nymphe Rheinschiffer ins Verderben gelockt haben soll. Die Frauengruppe Mucker Pazza hingegen lässt ihre Stimmen und Instrumente wie Flöten und Sackpfeifen allein zur Freude der Flaneure erklingen (täglich um 11 Uhr auf der Bühne). Ritter reiten dem Programm zufolge jeweils um 13.30 und 16.30 Uhr zum Turnier. 50 Stände und Zelte sorgen für das Ambiente. Der Mittelaltermarkt auf der Loreley mit Turnier dauert von Samstag, 4. April, bis (Oster-)Montag, 6. April; jeweils ab 11 Uhr (Sa/Sa bis 20 Uhr, Mo bis 19 Uhr). Info: suendenfrei.tv

Ritterturnier an Ostern auf der Loreley | Foto: Thomas Frey/Picture Alliance/dpa

Mai: Spectaculum im Wormser Wäldchen

Verniedlichungsformen sind hier absolut nicht angebracht: Das sogenannte Wäldchen ist ein weitläufiger Park, das Wormser „Spectaculum“ nicht bloß ein Mittelaltermarkt, sondern ein regelrechtes Heerlager. Viele „Gewandete“ kampieren hier für die Dauer des Spektakels, so dass der Besucher nach der Taschenkontrolle erst einmal durch ein Dorf aus altertümlichen Zelten und Lagerfeuern spaziert, ehe er überhaupt an die ersten Buden mit Bier, Met, Stockbrot oder Spießbraten gelangt. Besonders spektakulär am Wormser „Spectaculum“, das dieses Jahr vom 15. bis 17. Mai stattfindet, sind die Schaukämpfe: Eine Feldschlacht wird nachgestellt (in der Regel samstags und sonntags um die Mittagszeit). Die „Eisenliga“ veranstaltet in voller Rüstung Vollkontakt-Turniere, die wie unblutige Gladiatorenkämpfe mit Landsknechten wirken. Kinder dürfen sich in eigenen „Highland Games“ austoben. Und als besondere Gaudi gibt’s dann noch die Raufball-Turniere, bei denen Kerle vom Wormser Rugby-Club in „Bruchen“, mittelalterlichen Wickel-Unterhosen, gegeneinander antreten.

Beobachtungsposten: Besucher auf dem Spectaculum in Worms. | | Foto: B. Bertram/oho

Geparkt wird übrigens weitab vom Wäldchen auf dem Festplatz am Rhein. Von dort aus fahren Busse, eng getaktet, zum Spektakelgelände; zu Fuß braucht man gut 20 Minuten. Eigene Getränke und Speisen dürfen nicht mitgebracht werden, was, bei hohen Temperaturen, insbesondere an den Bierzapfstationen zu langen Schlangen führen kann. Öffnungszeiten: Fr 15.5. 14-24 Uhr, Sa 16.5. 10-24 Uhr, So 17.5. 10-18 Uhr; weitere Infos: spectaculum-worms.de

Juni: Mittelaltermarkt auf Burg Lichtenberg

Gleich zweimal im Jahr verwandelt sich das Gelände der Burg Lichtenberg bei Thallichtenberg ( Landkreis Kusel) zum Treffpunkt von Musik- und Tanzgruppen in bunten Gewändern. Der Mittelalterliche Sommermarkt des Fördervereins der TSG Burg Lichtenberg steht am vierten Wochenende im Juni im Kalender von Einheimischen und Gästen. Das zweitägige Stelldichein beginnt am Samstag, 27. Juni, um 12 Uhr und endet gegen 23 Uhr (So 28.6., 11-18 Uhr). Wer noch tiefer in die Geschichte eintauchen will, hat an beiden Tagen die Möglichkeit, das Urweltmuseum Geoskop zu besuchen. In der Regel am ersten Adventswochenende wird dann auch zu einem „Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt“ auf das Burggelände eingeladen, das allein schon durch seine schiere Größe beeindruckt. Genauere Infos zu den Veranstaltungen zu gegebener Zeit unter www.mittelaltermarkt-burglichtenberg.de

August: MPS in Speyer mit Versengold

In den Hochsommer fällt das Programm des MPS („Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“), das nicht nur durch sein großes Musikprogramm aus dem Rahmen fällt. Dahinter steckt eine Tournee durch acht Städte. Im Unteren Domgarten zu Speyer werden der Planung zufolge für 22. und 23. August drei Bühnen aufgebaut, dazu eine Turnierarena, ein Kampfplatz und ein Kinderbereich eingerichtet. Die Speyerer Turnierarena gehört an beiden Tagen dem EHS-Team mit seinen Pferden und Reitern („European Horse Show“), der Kampfbereich der Fechtkampfgruppe Fictum. Sieben Heerlager zählt man auf der Internetseite.

MPS in Speyer im August: Auch hier wird gekämpft. | | Foto: Foto Lenz/Martina Lenz

Die Eintrittspreise für das MPS Speyer fallen höher aus als auf vielen anderen Märkten. Noch teurer als am Sonntag sind sie am ersten Tag (Sa 22.8.): 7-14-Jährige zahlen dann 35 Euro; ab 15 Jahren sind es 70 Euro (Kinder unter 7 J. kostenfrei) – an diesem Tag dauert das Spektakel bis Mitternacht. Zu den Musikgruppen zählen dann auch Faun – eine Folk-Band, die vor 25 Jahren gegründet wurde – und die junge Erfolgsgruppe Versengold. Öffnungszeiten: Sa 22.8., 11-24 Uhr, So 11-19 Uhr; Info: www.spectaculum.de

Weitere Termine 2026: Pfalz und Umgebung

April:

Kaiserslautern-Hohenecken: Zu den ersten Mittelaltermärkten 2026 in der Pfalz zählt der Mittelaltermarkt am Gelterswoog – laut Ankündigung von 4. bis 6. April (Sa/So 11-21 Uhr, Ostermontag 11-19 Uhr). Das Gelände liegt beim Strandbad Gelterswoog, das über die Bundesstraße 270 erreichbar ist. See und Wald dienen als Kulisse. Feuer- und Kampfshow, Lagerleben, Händler, Aktionen für Kinder – die noch recht junge Veranstaltung wartet mit typischem Flair auf. Auch einen zweiten Termin soll es geben: 2.-4. Oktober; Infos: www.gelterswoog-kl.de

Ramstein: Im Veranstaltungskalender findet sich das „3. Mittelalter Spektakulum“ der Stadt für das Wochenende von 24. bis 26. April. Über Social Media kündigt Event-Planer Felka an, dass der Eintritt zur dreitägigen Unterhaltung wieder frei sei. Info: www.ramstein-miesenbach.de



Mai

Kaiserslautern: Der beliebte Mittelaltermarkt auf dem Gartenschau-Gelände (1.-3.5., Fr/Sa 10-20 Uhr, So 10-18 Uhr, Neumühlepark) lockt in diesem Jahr mit rund 30 Marktständen. Für Musik sorgen Spielleut’, für Klamauk Caspar der Gaukler. Am Freitag und Samstag sind den Angaben zufolge auch die Feuerkünstler Perzys Oregon zu Gast. „Aus Sicherheitsgründen“ sei die Besucherzahl auf dem Mittelaltermarkt begrenzt (Infos online). Der eintrittspflichtige Park ist bis Ende März in der Winterpause; gartenschau-kl.de



Juni

Germersheim: Im Jubiläumsjahr 750 Jahre Germersheim steht „Mystika“, das Fantasy- und Mittelalter-Festival auf dem Programm (4.-7.6., Historische Festung u.a.), auf dem das Mittelalter eins von sieben Themen ist. Weitere Angebote drehen sich um Steampunk, Feen und Elfen, Orks, Endzeit, Cosplay und Spiritualität. Tickets: www.festival-mystika.com

Obermoschel: Bereits zum 25. Mal veranstaltet Obermoschel, die kleinste pfälzische Stadt, ihr „Mittelalterliches Spectaculum“ in den Mauern der alten Veldenzerburg, der Burgruine Moschellandsburg, auf dem Landsberg – angekündigt sind unter anderem Musik und Feuershow (Sa/So 13./14.6.). Auch eine begrenzte Anzahl an Wohnmobilplätzen sei vorhanden, man könne sich hierfür anmelden. Infos: www.burgverein-obermoschel.de/mittelaltermarkt/

Oppenheim (Rheinhessen): Mittelaltermarkt, Burg Landskron, 27./28.6., mit Ritterlager u.a., Info: lorraine-medievale.de



Juli

Pirmasens: Der Mittelaltermarkt wird wieder in einem Teil des Strecktalparks stattfinden (18./19.7.). Die dritte Veranstaltung will unter anderem mit einem „Holzriesenrad“ für Kinder, Harlekinspielen, Lager sowie einer Feuer-Vorführung (Sa) locken; Info: lorraine-medievale.de

August

Erpolzheim: Der im Ort ansässige Verein „Lo’key“, eine Showgruppe für Mittelalter, Fantasy, Live-Rollenspiel, Lichtschwert und Feuershows, kündigt den Mittelaltermarkt für die Kerwezeit an (21.- 23.8.), Info: www.lo-key.de.



September:

Haßloch: Der Veranstalter des Mittelaltermarktes im saarländischen Freisen (dort vorgesehen für 31.7/2.8.) ruft auf seinen Kanälen Händler und Co. auch dazu auf, sich für die Teilnahme am „Colosseum Hasalaha 2026“ in Haßloch zu bewerben. Dessen Termin wird mit 5./6.9. angegeben. Info: mittelaltermarkt-freisen.de

Bad Münster am Stein-Ebernburg (Bad Kreuznach): Der Markt mit Turnier soll auch in diesem September stattfinden, 18.-20.9.; Info dann: mittelaltermarkt-ebernburg.de

Trippstadt: „Die Ritter kommen“ heißt es einer ersten Ankündigung zufolge am dritten September-Wochenende im Schlossgarten Trippstadt. Laut Veranstalter wird dann „Die Württemberger Ritterschaft“ nach einer Veranstaltungspause wieder ihre Zelte aufbauen und das Turnier reiten. Rund 40 Stände und 15 Lager seien zu erwarten. Dazu Fabelwesen, Feuershow, Kinderprogramm; www.lorraine-medievale.de



Dezember

Erpolzheim: Der Verein Lo’key schmiedet Pläne für den örtlichen Weihnachtsmarkt (11.-13.12.); www.lo-key.de

Klingenmünster: Auf Burgruine Landeck wird auch 2026 zum „Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt“ mit Handwerkermarkt im geschmückten und beleuchteten Burghof eingeladen. Für kleine Rittersleut’ gebe es, so der Förderverein der Burg, nicht nur Schwerter oder Schilde, auch der Nikolaus werde am Samstag- und Sonntagnachmittag erwartet. Und: „Der Brückenzoll ist frei“ – Fr 11.12., 16-20 Uhr, Sa 12.12. 11-20 Uhr, So 13.12. 10-18 Uhr; www.landeck-burg.de

(Kein Anspruch auf Vollständigkeit, Änderungen/Irrtum möglich)



