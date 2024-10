Es ist schon im Sommer ein wunderbar nostalgisches Erlebnis, im Kuckucksbähnel ruckelnd, quietschend und pfeifend durchs idyllische Elmsteiner Tal zu tuckern. Bei den Nikolausfahrten im Advent ist noch mehr zu erleben. Ein Spaß für die ganze Familie.

Ruckelnd, quietschend und pfeifend geht die Fahrt mit der Dampflok und in nostalgischen Waggons in Richtung Elmstein. Unterwegs und am Zielbahnhof warten viel heimelig-adventliches Flair und Erlebnisse mit dem Nikolaus.

Der beheizte Dampfzug fahre zunächst bis zum Haltepunkt Breitenstein, wo der Nikolaus die Fahrgäste je nach Witterung zu einer kurzen Fackelwanderung nach Helmbach einlade, so das Programm. Wer nicht an der Fackelwanderung teilnehmen möchte, bleibt einfach im Zug sitzen. In Elmstein wartet dann ein kleiner Budenzauber auf die Passagiere, die sich während des etwa einstündigen Halts an Imbissständen bei vorweihnachtlicher Musik stärken können. Kleine Gäste beschenkt der Nikolaus hier auch (gegen Ticket-Aufpreis).

Große Nachfrage

Kein Wunder also, dass die Sonderfahrten mit der Dampflok gerade bei Familien mit Kindern äußerst beliebt sind: „Aufgrund der großen Nachfrage fährt der Dampfzug in der diesjährigen Adventszeit sogar siebenmal vom Hauptbahnhof in Neustadt an der Weinstraße nach Elmstein, eine Fahrt mehr als bisher“, informiert Hark-Oluf Asbahr, Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (DGEG), die in Neustadt das Eisenbahnmuseum betreibt, in dem die Kuckucksbähnel-Loks beheimatet sind.

Trotz des zusätzlichen Angebots rechnet Asbahr aber mit einem großen Ansturm auf die Plätze: „Die Fahrkarten werden vermutlich sehr schnell vergriffen sein“, so Asbahr. Er rät, sich möglichst früh nach Eröffnung des Ticketverkaufs am 1. November, 11 Uhr, um Tickets zu kümmern. Pro Buchung können laut Asbahr maximal zehn Fahrkarten bestellt werden. Gruppen mit Kindern werden bevorzugt, wobei Kinder bis drei Jahre kostenlos mitfahren können.

Kuckucksbähnel – Nikolaus-Dampfzug: Fr/Sa/So 29./ 30.11./1.12. und 6./7./8.12. sowie Do 5.12., jeweils 15.15 Uhr ab Neustadt-Hauptbahnhof, Bahnsteig 5, Karten: ab 1.11., 11 Uhr: www.eisenbahnmuseum-neustadt.de/nikolausfahrten/