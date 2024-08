Von Freitag, 30.8., bis Dienstag, 3.9., herrscht in Kusel wieder fünf Tage lang der Ausnahmezustand. Das Städtchen feiert die Herbstmesse, das größte Volksfest im Westrich – und das diesmal mit einem ganz besonderen Akzent: Die Messe, 1924 erstmals gefeiert, wird 100 Jahre alt.

Der Auftakt nimmt gleichwohl den gewohnten Verlauf. Der Startschuss zur Jubiläumsmesse fällt um 20.30 Uhr mit dem Fassanstich im Festzelt. Daran schließt sich als alljährliches Glanzlicht die Amtseinführung der neue Kuseline an, bevor die Grumis aus dem Frankenland ein weiteres Mal ihre Instrumente sprechen lassen.

Der große Jubiläumsfestumzug bahnt sich dann am Samstagnachmittag um 15 Uhr seinen Weg durch die Kuseler Innenstadt. An allen drei Schauplätzen der Messe – Messeplatz, Messehof und Messedorf (Koch’scher Markt) – wird wie an allen Festtagen Betrieb sein mit reichlich Musik von Musikvereinen bis hin zu den beliebten Partybands, DJs und Ensembles wie Hoselatz, Frankenbengel, Un-er-hört, Spitzbuben oder Bayernmafia.

Am Messesonntag können sich Besucherinnen und Besucher des Standkonzertes auf dem Koch’schen Markt auf einen Frühschoppen im Festzelt einstimmen lassen (ab 11 Uhr). Zudem öffnen die Geschäfte in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag.

Überregional bekannt und beliebt, wird der Messe-Frühschoppen am Montag im Festzelt seine Zugkraft unter Beweis stellen. Dienstags findet der Familien- und Seniorennachmittag statt, bei dem traditionell die ältesten Messe-Besucher geehrt werden. Alle Fahrgeschäfte auf dem Rummelplatz locken mit ermäßigten Preisen. Schlussakt wird am Di, 21.30 Uhr, das Höhenfeuerwerk sein.

Info

Kuseler Herbstmesse: 30.8.-3.9., Messeplatz, Messehof und Messedorf (Koch’scher Markt), Eröffnung: Fr 20.30 Uhr; Umzug: Sa 15 Uhr; So verkaufsoffen; Höhenfeuerwerk: Di 21.30 Uhr; Infos: https://kuseler-messe.de/programm