Wenn die Kurstadt feiert, ist der Zustrom groß – beim Wurstmarkt, der als größtes Weinfest der Welt gilt, sowieso. Aber auch beim Stadtfest, das jetzt ins Haus steht.

Das Bad Dürkheimer Stadtfest strahlt mit seinem Programm weithin aus. Für ordentlich Partystimmung sorgen an den fünf Festtagen Live-Bands – allen voran die Anonyme Giddarischde, die sich zur Eröffnung auf dem Schlossplatz (Mi 19 Uhr) nach der Wine Street Pipe Band (18 Uhr) die Ehre geben, während ab 19.30 Uhr nebenan auf dem Stadtplatz die C3ntral Hausband unterhält. Zu Gast sind an den weiteren Tagen unter anderem auch Xxtra (Schlossplatz) und die Coverhelden (Stadtplatz, beide Do 17.30 Uhr), Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen (Schlossplatz) sowie Woifeschdkänisch (Stadtplatz, beide Fr 19.30 Uhr) und zum Abschluss Mr. Jones (Schlossplatz) und die Stadtkapelle (Stadtplatz, beide So 16.30 Uhr).

Für den Nachwuchs gibt es ein Entenrennen auf der Isenach, Kindertheater im Haus Catoir, Basteleinheiten in der Offenen Kreativwerkstatt und das Stadtmuseum lädt zum Mitmachtag (So ab 11 Uhr). Bleibt zu erwähnen, dass der Sonntag ab 13 Uhr verkaufsoffen und natürlich an allen Tagen auch bestens für Speis und Trank gesorgt ist.

Stadtfest – 13.-17.5., Bad Dürkheim, Innenstadt; Mi ab 18 Uhr, Eröffnung: 19 Uhr, Schlossplatz, Do ab 11 Uhr, Fr/Sa ab 15 Uhr, So ab 10 Uhr; Infos: www.bad-duerkheim.de