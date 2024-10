Was als Thriller beginnt, entwickelt sich zu einer zarten Liebesgeschichte. Die New Yorkerin Sylvia (Jessica Chastain) und den Eigenbrötler Saul (Peter Sarsgaard) verbindet eins: die Erinnerung ...

Es geht um Erinnerungen. Was die eine zu viel hat, hat der andere zu wenig. Und was als Thriller beginnt, entwickelt sich in „Memory“ zu einer zarten Liebesgeschichte: Die New Yorkerin Sylvia (Jessica Chastain) und der Eigenbrötler Saul (Peter Sarsgaard) lernen sich auf einer Party kennen. Auf dem Heimweg verfolgt er sie.

Die Schatten der Vergangenheit

Diese Begegnung führt dazu, dass beide mit den Schatten ihrer Vergangenheit konfrontiert werden. Während sie versucht, ihre schmerzliche Vergangenheit zu vergessen, kämpft er mit dem beginnenden Verlust seines Gedächtnisses. Gegen alle Vernunft und Hindernisse kommen sich die beiden jedoch näher ...

Hochkarätig besetzt

Hochkarätig besetzt mit der oscarprämierten Jessica Chastain und Peter Sarsgaard erzählt Michel Franco in seinem berührenden Liebesfilm, welche großen Auswirkungen starke oder fehlende Erinnerungen auf zwischenmenschliche Beziehungen haben können. Jessica Chastain spielt eben jene Sozialarbeiterin Sylvia, die von früheren Missbrauchserfahrungen traumatisiert ist. Sie führt ein zurückgezogenes und strukturiertes Leben mit ihrer Tochter, das durch die Geschichte mit Saul durcheinander gerät.

Beim Filmfest in Venedig wurde Sarsgaard als bester Darsteller ausgezeichnet.

„Memory“, USA/Mexiko/Chile 2023, 103 Minuten, Regie: Michel Franco, mit Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, FSK: ab 12