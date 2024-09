Wie gut, dass Melonen – bislang vor allem aus dem mediterranen Raum und der Levante bekannt – jetzt auch aus der Pfalz frisch auf den Teller kommen können. Dieser Tage wird erstmals bei Gemüse Renner in Mutterstadt geerntet.

Sie sind gerade an heißen Sommertagen besonders erfrischend und versorgen den Körper mit Vitaminen und Mineralstoffen, die er durch Schwitzen und Sonneneinstrahlung verliert. Wie gut, dass Melonen – bislang vor allem aus dem mediterranen Raum und der Levante bekannt – jetzt auch aus der Pfalz frisch auf den Teller kommen können. Dieser Tage wird erstmals bei Gemüse Renner in Mutterstadt geerntet.

Freuen sich über die erste Ernte (v.li.): Stefan de Kock, Olivia Königsmann und Gerd Renner. | Foto: Björn Wojtaszewski/Gemüsegarten Pfalz

Tatsächlich wachsen Melonen typischerweise eher in subtropischen Klimazonen. „Sie lieben Wärme und einen geschützten Standort“, wie Björn Wojtaszewski, Sprecher des „Gemüsegarten Pfalz“ weiß. Dahinter verbirgt sich nicht nur die fruchtbare Vorderpfälzer Landschaft, sondern auch eine Interessenvertretung von spezialisierten Betrieben, die im Obst- und Gemüseanbau tätig sind. Zur bekannten Vielfalt an Obst und Gemüse kommt möglicherweise in folgenden Anbaujahren auch im größeren Stil die Pfälzer Melone hinzu. Ein Mutterstadter Gemüsebaubetrieb hat erstmals auf seinen Äckern den Versuch gewagt.

Kürbis-Spezialist traut sich

Zu verdanken ist das Gerd Renner. Gerd Renner ist einer der ausgewiesenen Kürbis-Spezialisten in Deutschland. Seit Anfang der 90er Jahre baut er erfolgreich das beliebte Halloween-Gemüse in der Pfalz an. Er ist mittlerweile bestens in der international geprägten Kürbisanbauer-Szene vernetzt und kümmert sich bei seinem Verwandten Andreas Renner, dem Betriebsinhaber von „Andreas Renner Gemüsebau“ in Mutterstadt, um den kompletten Kürbisanbau. Es auch mit Melonen zu probieren, liegt da eigentlich nah: Botanisch zählen Melonen – ähnlich wie auch Gurken und Zucchinis – nämlich zu den Kürbisgewächsen.

Neuling auf Pfälzer Feldern: Wassermelone mit rotem Fruchtfleisch. | Foto: Björn Wojtaszewski/Gemüsegarten Pfalz

Die einjährigen, kriechenden Rankpflanzen sind ebenfalls kein Obst, sondern ein Gemüse. Wegen ihrer Süße finden sie sich aber allerorten im Obstregal. Und um die Verwirrung komplett zu machen: Wegen ihrer harten Schale werden sie auch als Panzerbeeren bezeichnet. Weil Melonen aber eben zu den Kürbisgewächsen zählen, ist es wenig verwunderlich, dass der ausgewiesene Kürbisexperte sich jetzt auch an den Anbau dieser gesunden Sommererfrischung wagt – und gerade seine erste Ernte einfährt.

Gibt es auch: Wassermelone mit gelbem Fruchtfleisch. | Foto: Björn Wojtaszewski/Gemüsegarten Pfalz

Der Melonen-Anbau in der Pfalz ist nicht nur des Anspruchs an die klimatischen Bedingungen wegen durchaus eine Herausforderung. Melonen sind zudem nährstoffhungrig. Als Flachwurzler haben sie kaum Zugriff auf Nährstoffe in den unteren Bodenschichten. Ideal ist ein mittelschwerer, humusreicher Boden, der Wasser und Nährstoffe gut speichern kann und trotzdem Wärme bietet. „Und sie wachsen als lange Ranke und brauchen deswegen Platz. An den Seitentrieben bilden sich die Blüten, aus denen sich später die Früchte herausbilden“, ergänzt Gerd Renner. Mit seinem kleinen Kürbis-Team begutachtet er den Melonen-Acker, wo rote und gelbe Wassermelonen, Honigmelonen, Charentais sowie Netzmelonen mit orangem und grünem Fruchtfleisch noch im Versuchsanbau wachsen.

Reife Ernte

Gerd Renner: „Wir wollten ausprobieren, ob und wie unterschiedliche Melonenarten und -sorten im Gemüsegarten Pfalz wachsen.“ Wir, das ist neben Renner und seinem Stellvertreter, dem angehenden Gärtnermeister Stefan de Kock, Gemüsegärtner-Azubine Olivia Königsmann. Der Versuch ist gelungen, wie Renner bestätigt: Die drei Melonengärtner freuen sich gemeinsam an den schönen Exemplaren, die sie nach wochenlanger Hege und Pflege der Pflanzen ernten können.

Auch die süße Charentais kommt erntefrisch aus der Pfalz. | Foto: Björn Wojtaszewski/Gemüsegarten Pfalz

„Der erfolgreiche Versuchsanbau zeigt, dass Melonen sehr gut in der Pfalz gedeihen und optimal reifen können“, ergänzt Renner. Und das ist eine gute Nachricht für die Umwelt und für Genießer: „Weil wir sie reif ernten und keine langen Transportwege einkalkulieren müssen, sind unsere Melonen ein besonders intensives Geschmackserlebnis.“ Wer sich selbst davon überzeugen möchte: Zu kaufen gibt es die Pfalz-Melonen bei „Wolf Obst und Gemüse“ in Ludwigshafen (Lindenstraße 62).

Zum Nachkochen

Melonenstark: Selbst die Krankenkasse AOK empfiehlt Melone als gesunden Genuss. Das Kürbisgewächs gibt es in über 150 Sorten, die sich in Form, Farbe und Geschmack unterscheiden. Mit einem Wasseranteil von durchschnittlich 90 bis 95 Prozent sei vor allem die Wassermelone ein guter Durstlöscher. Dank ihrer wertvollen Inhaltsstoffe wirke sie blutdruckregulierend und entwässernd. Sie stärke das Immunsystem und senke den Blutzuckerspiegel, heißt es auf aok.de. Ein Grund mehr, unseren Rezepttipp auszuprobieren:

„Gegrillte Wassermelone mit Hüttenkäse, Kichererbsen und Chili“

Erfrischender Genuss: gegrillte Wassermelone. | Foto: Dutschmann

Von Marc Dutschmann

Zutaten:

1/2 Melone, 100 g Kichererbsen, 100 g Hüttenkäse, 1 Schalotte, 1 kleine Chili, 2-3 Salatblätter, Salz, Pfeffer, Olivenöl; für das Dressing: 130 ml frisch gepresster Zitronensaft, 40 g Zucker, 40 ml Balsamico hell, 200 ml Sonnenblumenöl, 50 ml Olivenöl

Zubereitung:

Wassermelone in zirka fünf Zentimeter große Stücke schneiden und mit Sonnenblumenöl – wahlweise auf dem Grill oder in einer Pfanne – kräftig anbraten. Kichererbsen mit Chili und Schalotten in Wasser kochen, bis sie weich sind. Abgießen, pürieren und mit Salz, Pfeffer und Olivenöl abschmecken. Gebratene Melonenstücke abwechselnd mit Hüttenkäse und Kichererbsen-Creme anrichten. Dünne Chili in Scheiben und gezupfte Salatblätter dazugeben und das Zitronendressing darüber verteilen.

Zur Person: Marc Dutschmann betreibt mit seiner Frau Simone zusammen seit dem 1. Mai diesen Jahres „Dutschmann’s Kapellchen“ in Wachenheim (Weinstr. 29). Der gebürtige Hesse ist in Eppstein im Taunus aufgewachsen und hat seine Ausbildung zum Koch in Triberg im Schwarzwald absolviert. Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem das Hotel Annaberg in Bad Dürkheim, das C-Five in Mannheim, wo er seine Frau, eine Restaurantfachfrau, kennengelernt hat, und ab 2019 der „Gäsbock“ in Neuleiningen. Kontakt:

Telefon: 06322 9972142, Infos:

www.dutschmannskapellchen.de