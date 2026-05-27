Zu Beginn ihrer Karriere noch als hochglanzpoliertes Wegwerf-Pop-Produkt verlacht, haben Duran Duran ihre Kritiker Lügen gestraft. Jetzt kommen sie live nach Stuttgart.

Beinahe hätte die Geschichte von Duran Duran ein verfrühtes, tragisches Ende genommen. Fast nämlich wäre dem charismatischen Frontmann Simon Le Bon sein liebstes Hobby, das Segeln, zum Verhängnis geworden. 1984 hatte er sich eine 23 Meter lange Maxi-Yacht, die „Drum“, angeschafft, um mit eben dieser am Whitbread Round The World Race teilzunehmen, das um die ganze Welt führen sollte. Als Training für das große Unterfangen sollte das Fastnet Race dienen, eine immerhin 608 Seemeilen lange Regatta. Doch bei eben dieser kenterte das Boot, Le Bon und seine Mitstreiter waren rund 20 Minuten unter Wasser im Rumpf in einer Luftblase eingeschlossen. „Es war der Moment, in dem ich dem Tod ins Auge blickte“, sagte der Brite vor ein paar Jahren in der BBC-Doku „Rescue 193“. Eine Hubschrauberbesatzung der britischen Seenotrettung verhinderte das Schlimmste. Verletzt wurde zum Glück niemand, auch an der Whitbread Regatta konnte Le Bon teilnehmen.

Symbol der Unkapputbarkeit

Man ist natürlich leicht geneigt, diesen Überlebenskampf des Musikers als Symbol für den seiner Band Duran Duran heranzuziehen, die es ja nun auch schon seit 1978 gibt. Was haben die Briten, die in den 1980ern als Inbegriff des Poppertums galten, nicht alles überlebt, verschiedene Moden, verschiedene Stile.

Zu Beginn ihrer Karriere noch als hochglanzpoliertes Wegwerf-Pop-Produkt verlacht, haben Duran Duran ihre Kritiker Lügen gestraft. Wie der „Sunday Herald“ es mal ganz treffend beschrieb: Duran Duran waren immer schon mehr als die erste Boyband, als die sie oft beschrieben und wahrgenommen wurden. Auch, weil sie ihre Songs – zunächst im New Wave und Synthie-Pop angesiedelt, dann auch mehr Richtung Rock gehend – schon immer selbst schrieben. Nicht umsonst wurden sie 2022 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Zur Langlebigkeit beigetragen hat auch, dass sich die Gruppe nicht als Nostalgie-Act versteht, sondern gerade in den vergangenen sechs Jahren wieder mit neuem Material punkten konnte. „Future Past“, das 15. Studioalbum und der erste Longplayer seit „Paper Gods“ (2015), überzeugte 2021 nicht nur Fans, sondern auch Kritiker. Ebenso wie die Halloween-Platte „Danse Macabre“, die 2023 nachgelegt wurde.

Neue Single als Freizeithymne

Gerade erst haben Duran Duran einen neuen Song veröffentlicht. „Free to Love“ heißt die Single, die die Band als Freiheitshymne verstanden wissen will. Als Erinnerung daran, dass Frieden, Hoffnung und Verständnis siegen, wie es dazu hieß. Wieder mal mit am Start: Nile Rodgers.

Rodgers ist für Duran Duran das, was Quincy Jones für Michael Jackson war. Von der Magie des US-amerikanischen Musikers (Chic), Komponisten, Songwriters und Produzenten haben über die Jahre etwa schon Daft Punk, David Bowie, Madonna, INXS, Mick Jagger, Diana Ross oder Debbie Harry profitiert, ganz besonders aber eben auch Duran Duran.

Und das kam so: 1984 fertigte er im Auftrag der Band einen Remix ihres Songs „The Reflex“ an, eine Nummer, die sie im Jahr zuvor auf ihrem Album „Seven and the Ragged Tiger“ veröffentlicht hatten, mit der die Musiker aber noch nicht zufrieden waren. Rodgers hob das Potenzial des Songs, sein Remix sorgte dafür, dass die Band ihren ersten Nummer-eins-Hit in den USA landen konnte.

Es war der Beginn einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Duran Duran und dem Meister des Groove. Rodgers produzierte für sie Songs wie „Wild Boys“ oder „Notorious“, hatte immer wieder auf neuen Alben, selbst im neuen Jahrtausend, seine Finger mit im Spiel. Dass die Band ihn bei einem Live-Auftritt 2022 kurzerhand zum Ehrenmitglied ausrief, überraschte nicht. Sie weiß: Ihre mehr als 100 Millionen verkauften Tonträger haben auch viel mit Nile Rodgers zu tun.

Zurück in Deutschland

Nun also kehren Duran Duran nach Deutschland zurück. 13 Jahre hatten sie sich hierzulande nicht blicken lassen, 2025 aber mit zwei erfolgreichen Konzerten in Düsseldorf und Berlin ihre Rückkehr auf bundesrepublikanische Bühnen gefeiert.

2026 wird es immerhin einen Auftritt der Briten in Deutschland geben, am 26. Juni in Stuttgart. Der Veranstalter verspricht eine Show, die die legendären Hits der Band und aktuelle Songs vereine. Sehr wahrscheinlich also, dass es ein Wiederhören mit Klassikern wie „Hungry Like the Wolf“, „Rio“, „Ordinary World“, „The Wild Boys“, „The Reflex“ oder „Come Undone“ geben wird. Mal schauen, wie sich das neue „Free to Love“ neben diesen Evergreens schlagen wird.

Duran Duran: »Live in Concert« – Fr 26.6., 20.30 Uhr, Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Tickets unter eventim.de