Seit 2005 gibt es ihn, und drei Jahre Corona-Zwangspause haben dem Martinsmarkt in Erpolzheim nichts anhaben können. Jetzt lockt wieder ein abwechslungsreiches Angebot in das Vorderpfälzer Dorf nahe Freinsheim.

Rund 120 Kunsthandwerker, die sich am 2. und 3. November über die Festmeile zwischen Bahnhof und Freinsheimer Straße über 27 Anlaufpunkte verteilen werden, beweisen eindrucksvoll, dass der Markt nach dem Neustart im vergangenen Jahr wieder aufblüht.

„Das Angebot ist vielfältig und definiert sich insbesondere über seine Echtheit: regional und handgemacht hebt es sich von Massenware zweifelhafter Herkunft ab“, betonen die Veranstalter. An den Ständen zeigen die Handwerker ihr Können und lassen die Besucherinnen und Besucher teilhaben an der Entstehung ihrer Werke.

Riesiges Spektrum

Das Spektrum ist riesig. Es reicht von mundgeblasenem Glas über Keramik, Schmuck, Deko-Artikel in reicher gestalterischer Vielfalt, handgefertigte Schreibgeräte oder Gravuren bis hin zu Goldschmiedearbeiten, Skulpturen oder Puppenstuben. Und für den Hunger und Durst, der sich beim Schauen und Staunen unweigerlich einstellen wird, stehen an 20 Stellen Speis und Trank bereit.

Auch hier zählen Vielfalt und Qualität. Deftiges wie saftiges Gulasch oder Spanferkel ist ebenso vertreten wie Pizza, selbst gebackene Kuchen oder Spezialitäten von den Philippinen und aus Bali. Dazu bietet der Ort Bestes aus seinen reich bestückten Weinkellern. Um sorglos genießen zu können, wird zur Anreise mit dem Zug geraten, der alle halbe Stunde von Nord und Süd den Ort anfährt.

Angebot für den Nachwuchs

Für den Spaß der Kleinen ist auch gesorgt. Karussell, Gutselstand, Ponyreiten, Kinderschminken und Ballonmodellage versprechen Kurzweil und große Augen. Die Eltern dürfen sich etwa an Alphornbläsern und Didgeridoos erfreuen. „Alle zusammen genießen dann die Trommelgruppe, Fabelwesen auf Stelzen und Feuershows in der Dämmerung zum Ausklang“, wird versprochen.

Flyer mit allen Infos zum Marktgeschehen liegen überall aus, zusätzlich zum dort aufgelisteten Programm werden Didgeridoos und Damaststahl in der Bahnhofstraße sowie Licht-Skulpturen in der Kirche angekündigt. Die Achse Birkenheide-Freinsheim ist befahrbar, dies bedeutet aber auch, dass aufgrund ordnungs- und polizeirechtlicher Vorschriften der Markt dort endet. Im Sinne des Namensgebers des Marktes geht die Spendenaktion dieses Jahr an das Hospiz in Bad Dürkheim.

Martinsmarkt Erpolzheim: Sa 2.11., 10-20, So 3.11., 10-19 Uhr; Infos und Flyer unter www.erpolzheim.de