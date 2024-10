„Regional und selbstgemacht“ lautet das Motto des Marmeladenmarkts, zu dem das Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz einmal mehr einlädt. Thema des Markts ist auch Streuobst, das vielerorts kostenlos geerntet werden darf.

In erster Linie wird der Marmeladenmarkt aber seinem Namen gerecht und präsentiert eine bunte Auswahl an hausgemachten Marmeladen und Gelees, die aus regionalen Früchten hergestellt wurden und mit den Zutaten auch ein bisschen Sommer konservieren. Besucher können die Produkte probieren und kaufen. Fruchtsäfte, Sirupe, Essige, Liköre, Aufstriche, Chutneys und Honig ergänzen das Angebot.

Experten bestimmen Streuobstsorten

Besonderheit im Programm: Im Seminarraum des Infozentrums haben Besucher die Möglichkeit, sogenannten Pomologen über die Schulter zu schauen. „Sie sind Experten für Streuobstsorten und zeigen die Unterschiede“, erklärt Paula Hochscheidt vom Haus der Nachhaltigkeit. „Wer möchte, kann sein eigenes Streuobst mitbringen. Dazu werden fünf gesunde Früchte von der Sonnenseite eines Baumes benötigt.“

Ob Apfel, Birne oder Quitte sei egal. Zudem zeigt eine Obstsortenausstellung die Vielfalt pfälzischer Streuobstwiesen. Wer noch tiefer in das Thema eintauchen möchte, kann sich einen Vortrag anhören: Um 13 und um 15 Uhr informiert Diplom-Biologe Christoph Vanberg über „Vor- und Nachteile alter Obstsorten“ im Seminarraum des Hauses.

Aktion Gelbes Band

Und wo gibt es jetzt das kostenlose Obst? In einigen Orten des Biosphärenreservats Pfälzerwald zum Beispiel: Ein gelbes Band an Obstbäumen signalisiert dort, dass jeder kostenlos ernten darf, damit „leckere, wertvolle Lebensmittel wie Äpfel, Birnen und Pflaumen ihren Weg in die Pfälzer Küchen finden“, ergänzt Hochscheidt.

Marmeladenmarkt: So 13.10., 11-17 Uhr, Johanniskreuz, Haus der Nachhaltigkeit, Eintritt frei, weitere Infos: hdn.wald.rlp.de