„Lasst euch entgrenzen!“ Mit diesem Appell startet am 18. Juni das Musiktheaterfestival „Mannheimer Sommer“. Neben Mozart trägt auch Charly Hübner zur Entgrenzung bei.

„Wir müssen begreifen: Das Verhältnis zwischen Be- und Entgrenzung ist dialektisch. Schon Hegel erkannte, dass Grenzen nicht nur Trennung bedeuten, sondern auch die Bedingung dafür sind, dass das Andere existiert und man dadurch über sich hinausdenken kann.“ Solchermaßen philosophieren Jan Dvorák und Jakob Kotzerke im Vorfeld des „Mannheimer Sommers“. Entsprechend appellieren sie an die Theatergemeinde: „Lasst euch entgrenzen!“

Dvorák und Kotzerke leiten das Festival des Nationaltheaters, das mit den Schillertagen alterniert und früher unter dem Titel Mozartsommer rangierte. Und Mozart gibt’s noch immer satt: Seine „Zauberflöte“ hat, von Cordula Däuper neu inszeniert, am 18. Juni um 19 Uhr im Opal, dem Opernhaus am Luisenpark, Premiere; sein Requiem und die große g-Moll-Sinfonie erklingen am 22. und 23. Juni, jeweils um 20 Uhr, im Rosengarten – unter dem Dirigat des Alte-Musik-Spezialisten Rinaldo Alessandrini.

Charly Hübner singt Schubert und Cave

Doch neben solchen klassischen Formaten, zu denen auch noch ein Liederabend mit der Sopranistin Diana Damrau gehört (Fr 19.6., 19 Uhr, Opal), finden sich im Programm jede Menge Aufführungen, welche die Grenzen sprengen und Übergänge schaffen: zwischen Klassik und Pop, zwischen Konzert, Musiktheater und Performance.

So mutiert etwa der aus Filmen und Fernsehserien bekannte Schauspieler Charly Hübner in „Mercy Seat“ nicht nur zum Sänger – er wagt auch gleich noch ein musikhistorisches Experiment: Er verschränkt Franz Schuberts „Winterreise“ mit Songs von Nick Cave, Melancholie und depressive Momente bilden die inhaltliche Klammer. Bei diesem Versuch, den Romantiker des 19. Jahrhunderts als Vorläufer der Singer-Songwriter der 1970er-Jahre begreiflich zu machen , wird Hübner vom Ensemble Resonanz und einer Jazzband unterstützt (Sa 20.6., 20 Uhr; So 21.6., 17 Uhr, Altes Kino Franklin).

Björk singen und Basketball spielen: »Hunter«. | Foto: Peter van Heesen/oho

Spannend liest sich auch das Konzept zu Liesa Van der Aas Theaterperformance „Hunter“. Acht Sängerinnen – das Ensemble „Bodies“ der Singer-Songwriterin Kat Frankie – trifft hier auf einem Basketballfeld zusammen. Zur Musik von Björks Album „Homogenic“ aus dem Jahr 1997 starten sie ein Spiel, in dem es sinnbildlich um nicht weniger als die „conditio humana“, das menschliche Dasein, gehen soll. Basketball, Björk und tiefere Bedeutung? Ob und wie das alles ineinandergreift, wird erst bei der Aufführung offenbar (Di 23.6., 19.30 Uhr, Opal).

Don Giovanni im Justin-Bieber-Remix

Das sind nur zwei Beispiele aus einem Programm, das konsequent die Entgrenzung probt: mit Roboter-Techno und Orchester-Karaoke, mit einer Musikperformance, die die drei „Ösis“ Mozart, Schwarzenegger und Hitler in einem Atemzug nennt, und mit einem „Don Giovanni“, der im Justin-Bieber-Remix geboten wird: Das Pariser Kollektiv Teenage God macht aus Mozarts Oper ein „Musiktheater-Ritual“, das Popkultur und digitale Selbstdarstellung in Zeiten von Social Media reflektiert. Die deutsch-ivorische Gruppe „La Fleur“ betrachtet das Genre der Operette aus postkolonialer Perspektive. Und um die „queere Liebe zur Oper“ geht es bei performativen Hausbesuchen.

Mannheimer Sommer – 18.-28.6., Mannheim, Opal, Altes Kino Franklin und andere Stätten, Karten: 0621 1680150, www.mannheimer-sommer.de