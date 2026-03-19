Kratzen, bis es blumig wird: Was mancher vielleicht als Kind im schulischen Kunstunterricht mit Wachsmalstiften übte, betreibt Birgit Brandis hochvirtuos mit Acrylfarben.

Auf Platten aus Holz oder MDF trägt die Hamburger Künstlerin Schicht um Schicht Farben auf, um sie danach mit Hilfe von Werkzeugen wieder abzuschaben, einzuritzen oder wegzukratzen, bis darunterliegende Farbschichten zum Vorschein kommen und quasi-grafische lineare Strukturen entstehen.

Mit dieser künstlerischen Praxis bewegt sich Brandis, die um die Jahrtausendwende an der Karlsruher Kunstakademie studierte und seit 2013 die Druckwerkstatt der Kunsthochschule Hamburg leitet, im Spannungsfeld zwischen Malerei, Zeichnung und druckgrafischen Verfahren wie Radierung oder Linolschnitt. Da die Bildoberfläche durch die Ritztechnik überdies zu einer Art Flachrelief wird, weisen Brandis’ Bilder, die teilweise mehr als zwei Meter hoch sind, zusätzlich ein dezent plastisches Moment auf.

Brandis: »Dahlie«, Detail. | Foto: Galerie Peter Zimmermann/oho

Die Mannheimer Galerie Peter Zimmermann stellt die Künstlerin von 21. März bis 2. Mai mit einer Auswahl jüngerer Arbeiten vor. Wobei der Ausstellungstitel „Zarte Scharten“ hält, was er verspricht. Denn trotz der eher martialischen Art und Weise, auf welche Birgit Brandis die Oberflächen ihrer Bilder traktiert, entsteht durch Schaben, Schneiden, Ritzen und Sticheln höchst Anmutiges. Zum Beispiel ein „Roter Bewuchs“, der an üppige Pfingstrosen denken lässt, gleichzeitig aber auch als informelle Arbeit aus dynamischen Gesten in Rosarot gelesen werden kann. Brandis „Dahlie“ erblüht mit dem Knalleffekt von Silvesterraketen oder explodierenden Sternen. Und auf „Y“ faltet sich eine kantige Gebirgskette auf, die wirkt, als hätte sie der divisionistische Maler Giovanni Segantini mit van Goghs Kadmiumgelb gestrichelt und zusätzlich mit etwas Marmorpapier beklebt. So bleiben die „Zarten Scharten“ schön in der Schwebe: zwischen floraler und landschaftlicher Assoziation auf der einen und abstrakter Ungegenständlichkeit auf der anderen Seite.

Bergkette? Oder abstraktes Muster? Ausschnitt aus »Y« von Birgit Brandis. | Foto: Galerie Zimmermann/oho

Ausstellung

Birgit Brandis: Zarte Scharten – 21.3. bis 2.5., Mannheim, Galerie Peter Zimmermann, Leibnizstraße 20, Eröffnung: Fr 20.3., 19 Uhr; geöffnet: Do/Fr 13-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr