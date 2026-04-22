Er gilt als Deutschlands größte Regionalmesse und ist ein Riesen-Marktplatz für fast alle Lebensbereiche: Am 25. April startet der Mannheimer Maimarkt.

Mehr als 1000 Aussteller präsentieren vom 25. April bis zum 5. Mai in 42 Hallen und auf dem großen Freigelände Neues, Bewährtes und Schönes für Haus und Garten, Urlaub und Freizeit, Gesundheit, Genuss und Heimtiere. Sie erklären, wie’s funktioniert und laden zum Ausprobieren ein, so kann man an vielen Ständen selbst Kreativität und handwerkliches Geschick erproben. In den Tierschauen kann man aus der Nähe Kühe, Pferde, Ziegen, Geflügel, Kaninchen und Bienen betrachten und von Züchtern Details über ihre Haltung erfahren. Spitzenreitsport in drei Disziplinen verspricht das Internationale Maimarkt-Turnier von 1. bis 5. Mai.

Abenteuer Alltag

In Halle 26 und auf dem Freigelände 07 zeigen Feuerwehren und Rettungsdienste, wie man im Ernstfall am besten reagiert. Die Polizei berät zu Einbruchschutz, Verkehrssicherheit und Cybercrime. Auch der Deutsche Bundestag, die Bundeswehr sowie die Evangelische und Katholische Kirche Mannheim laden zum Kennenlernen und Mitmachen ein.

Hochleistungsmedizin zum Staunen, Ausprobieren und Mitmachen präsentiert die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) in Halle 26. Wie bewältigen Blinde und Sehbehinderte ihren Alltag? Darüber informiert der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein V.m.K. (BBSV) von 25. bis 30. April in Halle 27. Krankheiten erkennen und behandeln, schonend operieren: Erfahrene Medizinerinnen und Mediziner erklären von 1. bis 5. Mai in kurzen Vorträgen neue Methoden aus Prävention, Diagnose und Therapie. Damit möchte der Bundesverband Rehabilitation (BDH) zu gesünderem Leben anregen.

Spannend: Mitmach-Aktionen beim Handwerk. | Foto: Christoph Blüthner

In der Halle des Handwerks wird gehämmert, gemalert, geklopft und gebacken: In Halle 01 dürfen Besucher aktiv mitmachen und bei elf Innungen das moderne Handwerk kennenlernen. Die Stadt Mannheim stellt die gesundheitliche und medizinische Versorgung in Mannheim vor. Die Metropolregion Rhein-Neckar lädt unter anderem dazu ein, Museen, Ausflugsziele und Events zu entdecken. Baufamilien und Vermieter finden in den Hallen 31 bis 33, 40 sowie auf dem großen Freigelände zahlreiche Fachbetriebe. Diese legen Keller und Mauern trocken, renovieren Treppen, Parkett und Küchen – oder das komplette Gebäude. Wie heizt man zukunftssicher? Energieversorger der Region stellen dann ihre Konzepte vor. Solartechnik kommt dabei komplett mit Speicher und Montage. Hochwertige Wärmepumpen sind leise. Ebenfalls zur Wahl stehen Infrarot-, Biodiesel- und Pelletheizungen, Kamin- und Kachelöfen.

Kunst und Kultur

Theater, Street Art, Musik, Bildende Kunst, Lesungen: In der Kulturecke (Halle 16) freuen sich Bühnenstars und Kreativschaffende auf Gespräche mit dem Publikum. Mit täglich wechselndem Programm wirbt der Verein „Kultur für Europa“ in Halle 27 für eine Bewerbung der Stadt Heidelberg und der Metropolregion Rhein-Neckar als „Kulturhauptstadt Europas“. In der Spiele-Roadshow „Games for Families“ (Halle 13) warten 150 Spielstationen mit analogen, hybriden und digitalen Abenteuern auf spielbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Zwei neue Sonderschauen

Orientteppiche und faszinierende Fossilien, 140 Jahre Carl-Benz-Patent-Motorwagen und 100 Jahre Reiter-Verein Mannheim: Neben Altbewährtem gibt es auf dem Maimarkt in diesem Jahr neue Sonderschauen sowie zwei Jubiläen zum Staunen und Feiern.

In Halle 12 kann man Orientteppiche aus edlen Materialien und mit dekorativen Ornamenten bewundern: mehr als 50 Exemplare aus dem Iran, der Türkei, Afghanistan, Tunesien und Nepal, geknüpft aus Wolle, Seide oder einem Gemisch aus beidem. Die Vielfalt der Muster reicht von antik bis modern. Am Stand wird vorgeführt, wie man Fransen ergänzt, Kanten ausbessert und einzelne Stellen nachknüpft. Die neue Art- und Designwelt zeigt zudem Unikate aus der Region und aus aller Welt – von handgefertigtem Ohrschmuck bis zur überdimensionalen Skulptur, von Designermode bis zu geprägten Leder-Accessoires. Außerdem präsentiert die Sonderschau „Ammoniten, Dinosaurier & Co.“ rund 30 originale Fossilien und bietet spannende Einblicke in die Paläontologie. Zu bestaunen sind unter anderem ein extragroßer Ammonit, ein dreidimensional erhaltener Fisch, ein Zahn des Megalodon sowie etliche weitere Unikate.

Carl Benz und sein Patent

1886 baute Carl Benz seinen ersten Patent-Motorwagen, das Dreirad, in den Mannheimer Quadraten. Zwei Jahre später tuckerte seine Frau Bertha damit in einer legendären Fahrt 106 Kilometer nach Pforzheim und zurück. In Halle 39 wird die Geschichte des Automobils lebendig – vom Nachbau des Dreirads über rund 20 weitere historische Fahrzeuge bis hin in die Gegenwart des Elektroautos. Zum Jubiläum sind Raritäten wie die vierrädrige Kutsche „Victoria“, der „Lux“ aus dem „Allgemeinen Schnauferl Club“ (in dem Carl Benz Mitglied war) sowie der in Ludwigshafen gebaute „Champion“, der eine abenteuerliche Geschichte hinter sich hat, zu sehen. Auch Lanz-Bulldogs sowie Modelle aus dem Rennsport sind dabei. Im Freigelände finden Demofahrten mit dem Dreirad statt.

Auszug aus dem riesigen Programmangebot und Service

Lebende Werkstätten, Forum Handwerk: Vorträge; 27./29./30.4., 4./5.5., 9-13 Uhr Berufsorientierung mit Rallye (Halle 01)

Michael Steinbrecher (SWR, Gläsernes Studio), So 26.4., 13-15 Uhr

Hundeschule: Fun-Parcours (Halle 02), Mo 27.4., 10.30 Uhr

Beliebt: Hundeshows. | Foto: Christoph Blüthner

Selbsterfahrungsparcours, Hilfsmittel von Haushalt bis Hightech, BBSV

(Halle 27), Mi 29.4., 10-17 Uhr

Pferde-Vorführung, Vielfalt aus den Tierzelten (Turnierplatz 1), Do 30.4., 14 Uhr

Vortrag „Neurochirurgie 2030 – Gender spezifisch denken, besser behandeln“, Bogdana Suchorska, Leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Heidelberg, BDH (Halle 27), Fr 1.5., 15.30 Uhr

Demofahrt Benz-Motorwagen (Freigelände 11), Sa 2.5., 11 Uhr

„Energetische Sanierung im Baurecht für Eigentümer + Handwerker“, Elektro-Innung (Halle 01), Sa 2.5., 15 Uhr

Maimarkt-Championat (1,45m) CSIO3* (Turnierplatz 1), Sa 2.5., 15.30 Uhr

Führzügel-Wettbewerb WBO (TP1), 12.20 Uhr; Parade der Nationen (TP1), 12.45 Uhr; Grand Prix Kür – CDI4* (TP2), 12.50 Uhr – alle So 3.5.

Vortrag „Obstruktive Schlafapnoe“, Mavi Schellenberg, Leitung des schlafmedizinischen Zentrums der Thoraxklinik Heidelberg, BDH (Halle 27), So 3.5., 15.30 Uhr

Literaturfestival: Lesungen mit Christian Hofbauer, Christopher Hoenig, Chrissy Em Rose, Die Räuber 77, Ingrid Reidel, Iris Welling; Verlosung (Halle 16), Mo/Di 4./5.5., 12-16 Uhr

100 Jahre Reiter-Verein Mannheim, Jubiläumsshow (TP1), Di 5.5., 12.15 Uhr

„Die Badenia – Großer Preis der MVV Energie AG“, Di 5.5, 14 Uhr

Besucherinfos zum Maimarkt Mannheim

25. April bis 5. Mai, täglich geöffnet

von 9 bis 18 Uhr

Zieladresse für Navigationssysteme:

Maimarktgelände, Xaver-Fuhr-Str. 101,

68163 Mannheim

Wer mit dem Pkw kommt, folgt der Beschilderung zum Großparkplatz P20, der auch direkt über die Autobahn A 656 (von HD kommend) angefahren wird. Der Behindertenparkplatz befindet sich rechts vom Haupteingang. Empfohlen wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Was gibt es wo?

Alle weiteren Informationen zu den Angeboten und Ausstellern in den Hallen, zu Tickets und Vorverkaufsstellen gibt es unter www.maimarkt.de sowie unter Telefon 0621 42509-20 und außerdem auf facebook.com/Maimarkt.MA sowie instagram.com/maimarktmannheim.

Nur noch bis 24. April sind ermäßigte Maimarkt-Eintrittskarten an rund 200 Vorverkaufsstellen und online auf der Veranstalterwebseite www.maimarkt.de zu haben, ebenso das günstige VRN-Maimarkt-Kombiticket, das für Hin- und Rückfahrt im VRN-Verbundgebiet sowie Maimarkt-Eintritt gilt.

Das gesamtes Maimarktgelände ist mit Rollstuhl befahrbar.