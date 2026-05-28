Ab 29. Mai können Jung und Alt bei der Lautrer Kerwe wieder eine schöne Zeit erleben – mit aufregenden Fahrgeschäften, gemütlichen Biergärten und kulinarischen Köstlichkeiten.

Wenn das Riesenrad auf dem Messplatz aufgebaut ist, kommt Vorfreude auf, denn die Maikerwe steht vor der Tür. Von 29. Mai bis 8. Juni lockt das Volksfest mit Fahrspaß, Familienprogramm, Feuerwerk, Biergärten und allem, was zu einer schönen Kerwe gehört.

Festumzug und Feuerwerk

Der erste Kerwetag beginnt am Fr 29.5. um 17 Uhr. Ab 18.30 Uhr startet der Werkvolkfanfarenzug am Tor zur Schwarzwaldstraße seinen Umzug über den Platz. Um 19 Uhr eröffnet Bürgermeister Manfred Schulz die Kerwe am Lössel-Zelt mit einem zünftigen Fassbieranstich. Als besonderer Höhepunkt wird sowohl am Eröffnungs- als auch am Abschlusstag gegen 22 Uhr ein farbenprächtiges Höhenfeuerwerk in den Himmel über der Kerwe steigen.

Spaß, Adrenalin und beste Aussicht

Eine Vielzahl an Fahrgeschäften sorgen für Spaß, Adrenalin und gute Laune. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, sollte mit einer Runde im Riesenrad „Kolossus“ beginnen – von dort hat man den besten Blick auf den Kerweplatz. Turbulenter geht es im „Frisbee“ zu, einer frei schwingenden Scheibe, die ihre Fahrgäste bis zu 19 Meter in die Höhe katapultiert. Da bleibt alleine beim Zuschauen die Luft weg. Wer seine Nerven testen will, kann auch im „Airwolf“ Platz nehmen und wilde Drehungen auf drei Ebenen genießen. Auch rasant, mit Licht, Nebel und Sound, geht es im „Magic“ zu. Familienfreundlicher wird es auf der „Rock & Roller Coaster“, einer Achterbahn im 50er-Jahre-Stil, die Groß und Klein Spaß macht. Für Gänsehautmomente sorgt das „Spuk-Castle of Doom“, eine Kombination aus Geister- und Achterbahn mit drehenden Gondeln und Überraschungseffekten. Wer lieber rätselt als kreiselt, findet sein Glück im „Lost-Escape-Adventure“, einer geheimnisvollen unterirdischen Dschungel-Labor-Basis. Teamgeist, Geschick und gute Ideen sind gefragt, um den Weg nach draußen zu finden. Für Lacher sorgt „Happy Hour“: Im großen Glaslabyrinth können Familien und Freundesgruppen ihre Orientierung testen und sich durch spiegelnde Gänge tasten.

Süßes und Herzhaftes

Kulinarisch ist auch einiges geboten: Haxen, Hähnchen, Mandeln, Pfälzer Spezialitäten, Süßes und Herzhaftes füllen Biergärten, Zelte und Imbissstände. Im Shopping-Gässje lässt sich zwischen Gewürzen, Haushaltswaren, Kleidung und Handarbeiten bummeln, stöbern und entdecken. Ein Höhepunkt für Familien ist der Mittwoch, 3. Juni, mit halben Fahr- und Eintrittspreisen.

Am So 31. Mai laden zusätzlich die Geschäfte in der Innenstadt und in den Gewerbegebieten von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Maikerwe – 29.5. bis 8.6., Kaiserslautern, Messplatz, Fr 17-23 Uhr, Sa 14-23 Uhr, So- und Feiertage 13-22 Uhr, sonst 14-22 Uhr. Feuerwerke: 29.5./8.6., 22 Uhr; Info: kerwe-kl.de

