Die Premiere im April war in Kürze ausgebucht. Jetzt geht das „Mademer Überraschungsmenü“ in die zweite Runde. Anlässlich des Jubiläumsjahrs „875 Jahre St. Martin“ laden die St. Martiner Gastronomen und Winzer am 21. November erneut dazu ein, unter dem Motto „Ein Abend – drei Restaurants – drei Gänge“ zu schlemmen. Die kleine Reise durch die St. Martiner Gastronomievielfalt offerieren elf Restaurants mit zwölf Partnerweingütern, die jeweils Vorspeise, Hauptgang und Dessert mit passender Weinbegleitung servieren. Welche drei Gaststätten ihr Menü zusammenstellen, wissen die Gäste beim Ticketkauf allerdings noch nicht. Das erfahren sie nämlich erst beim „Amuse gueule“ in der Kulturscheune zu Beginn des Abends.

Zum kulinarischen Teil der Tour kommt ein unterhaltsamer: Zwischen den Gängen – und somit beim Wechsel von einem Restaurant zum nächsten – ist ein kleines Rahmenprogramm mit Musikbeiträgen, kurzen Weinkellerführungen und kleinen Abstechern zu Sehenswürdigkeiten des Dorfs geplant. Zum Abschluss kommt die Gruppe zusammen: Das Boulevard-Bistro und Sektbar empfängt alle Gäste zu einem Glas Secco und zum Austausch bis 23 Uhr.

Teilnehmende Gastronomen und Weingüter

CaFee Zauber (in der Kulturscheune) Consulat des Weins Restaurant Barrique Gewölbe Alessandro Weinstube & Vinothek Restaurant Winzerhof Arens 327 (in der Vinothek Schreieck) Altes Rathaus Restaurant Hotel Dalberg Weinstube Kirchstübel St. Martiner Weinhäusel St. Martiner Castell Weingut Egidiushof Weingut Christmann Weingut Gernert Bio Familienweingut Becker Weingut Schreieck Weingut Winfried Seeber Weingut Altes Schlösschen Weingut Holger Schneider Weingut Alfons Hormuth Weingut Raabe Weingut Alfons Ziegler

Maademer Überraschungsmenü: Donnerstag, 21.11. ab 18 Uhr; Tickets (69 Euro pro Person inkl. Amuse gueule, Drei-Gänge Menü, Weinbegleitung und Secco): Tourist-Info St. Martin, tourismus@sankt-martin.de, 06323 5300