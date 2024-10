Den Alltag wie anno dazumal können Besucherinnen und Besucher an zwei Tagen in der römischen Villa Rustica bei Bad Dürkheim-Ungstein erleben. Zu Gast ist bei der „Römischen Weinlese“ nämlich ein Verein, der sich damit auskennt.

So oder ähnlich muss es sich einst tatsächlich hier zugetragen haben: Am 5. und 6.10. (Sa 11-18 Uhr, So 10-17 Uhr) ist in der römischen Villa am Weilberg bei Bad Dürkheim-Ungstein mit der „I. Roemercohorte Opladen“ ein historischer Verein zu Gast, der die Ausrüstung, die Lebensumstände und den Alltag des römischen Militärs und seines zivilen Umfeldes so authentisch darzustellen strebt. Originalgetreu gewandet werden in dem antiken Freilichtmuseum alte Techniken vorgeführt, vom Bronzegießen übers Knochenschnitzen bis zur Färberei. Beim Salzhändler ist Interessantes über das „weiße Gold“ zu erfahren, und ein Öllampen-Hersteller zeigt, wie man „Licht ins Dunkel“ brachte. Wer will, kann in die römische Schule gehen, und selbst Kriminalität ist ein Thema. Der Gastgeber der beiden Aktionstage, die Museumsgesellschaft Bad Dürkheim, kündigt als Höhepunkte an beiden Aktionstagen eine römische Weinlese mit Traubentreten in den antiken Kelterbecken an. Für Besucher wird ein Shuttleservice ab dem Wurstmarktplatz angeboten.

Weitere Informationen: stadtmuseum@bad-duerkheim.de 06322 9354300