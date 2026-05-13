Zwischen idyllischen Höfen, Stadtbücherei, Obstbäumen und Weinbergen entsteht eine Reise in die Zwanziger, die Literatur mit Musik, Theater, Film und Gesprächen verbindet.

„Wenn ich mir was wünschen dürfte…“ – mit dem Marlene-Dietrich-Lied als Motto lädt die „Literarische Lese“ von 15. bis 31. Mai erneut nach Freinsheim ein. Das Festival blickt auf die Goldenen Zwanziger zurück – auf Aufbruch, Sehnsucht und kulturelle Blütezeiten, aber auch auf Brüche, Unsicherheiten und die Frage nach einer besseren Zukunft.

Zwischen idyllischen Höfen, Stadtbücherei, Obstbäumen und Weinbergen entsteht ein Programm, das Literatur mit Musik, Theater, Film und Gesprächen verbindet. Eine poetische Weinbergwanderung, Ausstellungen und Lesungen treffen auf Pfälzer Gastlichkeit. Zum Motto der Lese gibt es eine Ausstellung mit eigens dazu entstandenen Bildern von Marcus Braun. Eine kleine Serie minimalistischer Schwarz-Weiß-Portraits, inspiriert von ikonischen Künstlerinnen-Fotografien der 1920er Jahre, schlägt den Bogen in die Gegenwart. Zur Eröffnung am Fr 15.5., 18 Uhr, serviert die Literaturgruppe der Grünstadter Kulturwerkstatt laut Ankündigung einen „flotten Einstieg“ in die Zwanziger.

Ausstellung, Lesungen und Pfälzer Wein

Zu den Gästen im Von-Busch-Hof zählen etwa Harald Jähner mit seinem Blick auf die Weimarer Republik (Fr 15.5., 19.30 Uhr), Susanne Goga mit Berlinkrimis um Kommissar Leo Wechsler (Fr 29.5., 19 Uhr) oder Rabea Edel, die Familien- und Zeitgeschichte in einer multimedialen Lesung verbindet (Sa 16.5., 19 Uhr). Volker Weidermann erzählt von Mascha Kaléko und der Reise ihres Lebens (Sa 30.5., 19 Uhr).

„Poetry tanzt Tango“ im Retzerpark

Ein Höhepunkt wartet am So 31.5. beim Literaturfest im Park des Retzeranwesens. Zwischen Kindertheater, Musik, Poetry Slam und Bücherflohmarkt wird der Park zur offenen Kulturbühne. Nach der „Reimlese“ mit Markus Becherer und den Finalistinnen der Landesmeisterschaft folgt um 17 Uhr „Poetry tanzt Tango: Irgendwas mit Sehnsucht“. Daniela Daub, Beatrice Hutter und Axel Wienker verweben Gedichte, Tangomusik und szenische Bilder zu einer atmosphärischen „Collage à trois“. Und was wäre eine Lese ohne Wein? Zu jeder Lesung gibt’s feine Tropfen der Freinsheimer Winzer.

Literarische Lese – 15.-31.5., Freinsheim, Von-Busch-Hof, Retzerpark, Stadtbücherei, Seconds Concept Culture; alle Infos, Tickets und Termine: www.literarische-lese-freinsheim.de

