Es heißt Abschied nehmen: Peter Klein (Piano) und Timo Holstein (Gesang) werden nach eigenem Bekunden am 23. Mai ein letztes Mal also Duo Nimm 2 auf der Bühne stehen.

„15 Jahre nach dem Aus von Snailshouse und sieben Jahre nach dem letzten Konzert des Duos“ wollen die beiden beim Kultursommer der Stadt Kirchheimbolanden auf der Bühne des barocken Schlossgartens für ihr Publikum spielen. Und das bei freiem Eintritt. Zusammen bestritten sie in all den Jahren gut 1500 gemeinsame Konzert, zunächst 20 Jahre lang mit der Band. Während Snailshouse rockig unterwegs waren, drei Alben herausbrachten, sich die Bühnen mit Musikgrößen wie Revolverheld teilten, interpretieren Klein und Holstein im Duo akustisch Pianosongs und Evergreens von Stars wie den Beatles bis Roger Cicero. Getränke und kleine Speisen vom Weingut Schwan gibt es ab 18.30 Uhr. Die Gäste könnten gern auch Picknickdecken mitbringen. Bei Regen geht es in die Stadthalle an der Orangerie.

Nimm 2: Musikduo mit Pop und Swing – Samstag, 23. Mai, 19.30 Uhr, Kirchheimbolanden, Schlossgarten, Eintritt frei, Info: visit-kirchheimbolanden.de (Kalender)