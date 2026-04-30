Seit 24. April laufen die Schwetzinger Festspiele. Ihr Finale gestalten zwei junge französische Klassik-Stars mit Variationen über die Liebe: Lea Desandre und Thomas Dunford.

Sie sind so etwas wie das Traumpaar der jungen Alte-Musik-Szene: Thomas Dunford – trotz des englisch tönenden Namens ein Franzose – als ungemein umtriebiger Lautenvirtuose und Leiter des Ensembles Jupiter, Lea Desandre als Sängerin, die mit ihrem hell timbrierten und lupenreinen, angenehm vibratoarmen Mezzosopran wunderbar ins Barockopernfach passt, aber auch sehr schön französische Kunstlieder zu interpretieren weiß. Bei den diesjährigen Schwetzinger Festspielen sind sie als bemerkenswertes Schlusslicht gesetzt – mit drei Konzerten, in denen das Duo die Bandbreite seiner Interessen demonstriert.

Den Auftakt am Donnerstag, 21. Mai, um 19.30 Uhr im Mozartsaal des Schwetzinger Schlosses gestaltet Dunford zwar ohne Desandre, aber trotzdem nicht im Alleingang: Der französisch-iranische Perkussionist Keyvan Chemirani unterstützt den Lautenisten bei einem Programm, das Stücke von Dowland, Kapsberger und Bach mit Arrangements nach Songs von Eric Clapton („Tears in Heaven“) und Jeff Buckley („Hallelujah“) verknüpft. Dazwischen spielen Dunford und Chemirani eigene Kompositionen.

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Am folgenden Abend (Fr 22.5., 19.30 Uhr, Rokokotheater) betrachten Desandre und Dunford zusammen mit ihrem Ensemble Jupiter dann die Liebe als „ein seltsames Spiel“. Das Material dafür stammt von italienischen Komponisten des Frühbarock. Unter anderem wird Claudio Monteverdis berühmtes „Lamento d’Arianna“ zu hören sein – die Klage der von Theseus schmählich verlassenen Ariadne.

Ganz intim, nur als Duo, Stimme und Laute, lassen Dunford und Desandre am Samstag, 23. Mai, ab 19.30 Uhr im Rokokotheater die Festspiele ausklingen – mit einem Liederreigen, der dem Inhalt ihres 2023 veröffentlichten Albums „Idylle“ entspricht: Zarte Schäferspiel-Fantasien französischer Barockkomponisten treffen dann auf Lieder des Proust-Spezis Reynaldo Hahn, aber auch auf Chansons von Barbara oder Françoise Hardy. Und selbst Operettenmeister Jacques Offenbach kommt zu Wort, wenn die „Amours divins“ besungen werden.

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Thomas Dunford und Lea Desandre bei den Schwetzinger SWR-Festspielen: 21.-23.5., Schwetzinger Schloss, Tickets: 07221 300100, eventim.de, schwetzinger-swr-festspiele.de