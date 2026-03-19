21. und 22. März „Lautern blüht auf“ : Frühlingsstimmung in Kaiserslautern

Bunte Frühlingsstimmung: „Lautern blüht auf“ läutet das Stadtjubiläum ein.
Bunte Frühlingsstimmung: »Lautern blüht auf« läutet das Stadtjubiläum ein.

Der Frühling kommt nach Kaiserslautern – und mit ihm ein besonderes Wochenende voller Erlebnisse, Musik und Genuss und eröffnet damit die Open-Air-Saison im Jubiläumsjahr.

Mit „Lautern blüht auf“ startet Kaiserslautern am 21. und 22. März farbenfroh in den Frühling und gleichzeitig in die Open-Air-Saison des Jubiläumsjahres „750 Jahre Kaiserslautern“. Die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ und das Citymanagement verwandeln die Innenstadt zwei Tage lang in eine lebendige Frühlingsbühne mit „Himmelsflair“, Mitmachaktionen, Livemusik in der City mit Guggemusikgruppen und Autoschau. Der Einzelhandel präsentiert Frühlingstrends und lädt zu besonderen Aktionen ein.

Am Sonntag, 22. März, öffnen zudem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag. Besuchermagnet ist sicher der Deutsch-Französische Biosphären-Bauernmarkt in der Fruchthallstraße und am Schillerplatz mit regionalen Spezialitäten, nachhaltigen Produkten und besonderen Genussmomenten. Bereits am Samstag beginnt das Fest auf dem Wochenmarkt mit Jubiläumswein und -Secco, ehe Oberbürgermeisterin Beate Kimmel das Frühlingsfest offiziell eröffnet. Kinder und Jugendliche gestalten später ein besonderes 750-Motiv, dazu sorgen Live-Musik, Walkacts und der Lautrer Osterhase für Frühlingsstimmung.

Vorgeschmack auf „Kaiserslautern Classics“

Einen Vorgeschmack auf ein großes Highlight des Jubiläumsjahres erwartet die Besucher ebenfalls: Edle Oldtimer – glänzende Chromjuwelen – können bereits vorab bei der Autoschau vor der Deutschen Bank bestaunt werden und machen Lust auf die „Kaiserslautern Classics“ am 20. Juni, ein Fest für Fans von glitzerndem Blech.

„Lautern blüht auf“: 21. und 22. März, verkaufsoffen: So 22.3., 13-18 Uhr; Info und Programm in der Stadt KL App und unter www.werbegemeinschaft-kl.de

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