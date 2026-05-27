Klangvielfalt verspricht die Reihe Sommerintermezzo in Pirmasens – großteils bei freiem Eintritt. Tickets braucht man aber für das Doppel-Chor-Konzert zum Auftakt.

Für seine „ New York Mass“ wurde der Pirmasenser Kant-Kammerchor unter der Leitung von Volker Christ im vergangenen Sommer gefeiert. Jetzt präsentieren sich die Sängerinnen und Sänger beim „Sommerintermezzo“ vor heimischem Publikum erneut mit einer Messe, die stilistisch Pop, Jazz und Spiritual vereint.

In die „Latin Jazz Mass“ fließen allerdings Rhythmen von Salsa, Samba, Bossa Nova, Rumba und Tango ein. „Abwechslungsreiche Grooves, einprägsame, charakteristische Melodien, die ausgefeilte Harmonik, improvisatorische Elemente, ein vielfältiger Chor- und Instrumentalsatz sowie der formale Reichtum sprechen eine große Zuhörerschaft an“, verspricht die Ankündigung. Mit dabei ist der Pirmasenser Jugendchor Unisono unter Leitung von Bezirkskantor Maurice Antoine Croissant. Laut Pressemeldung werden die Chöre von einer Combo begleitet.

Mama Shakers und Italo-Hits

Auf dem Joseph-Krekeler-Platz geht die Sommerreihe am Wochenende danach eintrittsfrei weiter: Die Mama Shakers aus Paris um Sängerin und Trompeterin Angela Strandberg bringen frischen Wind in Jazz und Blues (Fr 5.6., 19 Uhr). Mit Sprecher Jo Jung spielen, übersetzen und interpretieren Poems on the Rocks tags darauf englischsprachige Hits von Peter Gabriel über Pink Floyd bis Led Zeppelin (Sa 6.6., 19 Uhr). Am So 7.6., 10-17 Uhr, wird der Platz zum Klangspielplatz mit Musikmuseum für Groß und Klein und um 19 Uhr schließlich zur Bühne für „Die große Nacht der italienischen Welthits“ mit der Band I Dolci Signori.

»Sommerintermezzo«-Auftakt mit dem Kant-Kammerchor: »Latin Jazz Mass« – Fr 29.5., 20 Uhr, Pirmasens, Festhalle, Tickets: 06331 2392716, ticket-regional.de. Weitere Infos/Termine: www.pirmasens.de