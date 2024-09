„Die bisherigen Veranstaltungen stießen bei Weinfreunden auf eine große Resonanz“, berichtet der Bio-Winzer aus Landau-Nußdorf. Es bleibe aber trotzdem Zeit genug, um zu genießen und mit den Winzern in Kontakt zu treten. Ab dem Start um 18 Uhr bis zum Schluss pendelt ein Schoppenbähnel vom alten Meßplatz in Landau nach Nußdorf.

Laut Rummel kann man aber nicht nur genießen, sondern auch etwas gewinnen. In jedem Weingut werde ein Wein verdeckt ausgeschenkt, der sogenannte „Erlkönig“. „Diese Rebsorten gilt es zu erschmecken oder zu erraten.“ Die Gewinnkarte listet alle Rebsorten der 15 Erlkönige, die dann jedoch richtig zugeordnet werden müssen. Sind sie richtig gelöst, gehen die Gewinnkarten in eine Verlosung.

Insgesamt 15 zur Qualitätsweinbauvereinigung gehörende Weingüter nehmen teil und schenken jeweils zehn Weine aus. Bei ihnen gibt es auch das Armband, das zur Verkostung der insgesamt 150 Weine im Ausschank berechtigt. Zwischen 18 und 1 Uhr nachts kann die Bandbreite der in Nußdorf wachsenden Weine aller Qualitätsstufen verkostet werden. Die Proben werden direkt im Keller oder in den Kelterhäusern ausgeschenkt.

