Die Verbandsgemeinde Weilerbach lädt ein, die Schönheit der Westpfalz auf Schusters Rappen zu erkunden. Sieben geführte Wanderungen stehen im Programm.

An sieben Terminen erfahren Teilnehmende unter fachkundiger Führung, was es mit den „Sandhasen“ auf sich hat, welche Spuren der Vorzeit noch heute Geschichte(n) erzählen – und sie erleben die landschaftlichen Reize der Region.

Den Auftakt bildet die neun Kilometer lange Tour bei Pörrbach am Samstag, 18. April. Unter dem Titel „Von Jägern und Jägerlatein“ führt eine Jägerin rund um den Schwedelbacher Ortsteil. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Gaststätte Pörrbacher Hof, Talstraße 16.

Ein Blütenmeer gibt es bei der „Obst- und Rapsblütenwanderung“ am Samstag, 2. Mai, um Erzenhausen und Eulenbis zu bewundern. Streuobstwiesen und weitläufige Rapsfelder zeigen sich auf der neun Kilometer langen Strecke in ihrer Pracht, grandiose Fernsichten gibt es obenauf. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Mehrzweckhaus in der Hauptstraße von Erzenhausen.

Der Sonne entgegen geht’s bei der „Sonnenaufgangswanderung“ am Samstag, 20. Juni. Teilnehmende erleben auf der neun Kilometer langen Tour, wie sich der Himmel erhellt und die Natur erwacht. Morgens um 5 Uhr geht es am Otto-Feick-Platz in Reichenbach-Steegen, Herrenbergstraße, los.

Auf Spurensuche begeben sich die Wanderer bei der „Heimatgeschichtlichen Tour“ in Weilerbach. Sie erfahren Interessantes über Relikte der Vergangenheit und Persönlichkeiten. Ein Besuch des Reinhard-Blauth-Museums ist in der neun Kilometer langen Tour am Samstag, 11. Juli, inkludiert. Start ist um 14 Uhr am Dorfplatz Alter Bahnhof, Von-Redwitz-Straße.

Was sind „Sandhasen“? Antworten darauf liefert die gleichnamige Wanderung am Samstag, 29. August. Auf der elf Kilometer langen Strecke rund um Schwedelbach wird erklärt, wie die Einheimischen zu diesem Spitznamen gekommen sind. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei „Bernds Blockhaus“, Eichwieserhof, in Weilerbach.

Tief durchatmen und genießen – das verspricht die „Feierabendwanderung“ am Samstag, 19. September. Um 17 Uhr machen sich die Teilnehmenden vom Bürgerhaus in Kollweiler, Hauptstraße, auf zu einer sechs Kilometer langen Rundwanderung um das 500-Seelen-Dorf.

Als Pendant zu der Wanderung für Frühaufsteher bietet das Touristikbüro auch eine „Mondscheinwanderung“ am Samstag, 24. Oktober, 19 Uhr, an. Treffpunkt ist das Erzenhausener Mehrzweckhaus (Hauptstraße).

Einkehr für Selbstzahler zum Abschluss, Anmeldung (kostenlos): 06374 922111 sowie tourismus@vg-weilerbach.de; weitere Infos: www.weilerbach.de/tourismus

