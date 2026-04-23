25. April - 3. Mai Landauer Maimarkt

Neun Tage volles Programm: Spaß und Genuss auf dem Landauer Maimarkt.
Neun Tage volles Programm: Spaß und Genuss auf dem Landauer Maimarkt.

Der Maimarkt gehört zu Landau wie der Wein zur Pfalz und die Hütten zum Pfälzerwald. Ab Sa 25. 4. heißt es auf dem Alten Meßplatz für neun Tage wieder feiern und genießen.

Eine Runde auf dem Riesenrad, Genuss im Weindorf und Jahrmarktflair auf dem Alten Messplatz: Der Landauer Maimarkt gehört fest zum Frühling in der Stadt und lädt Groß und Klein von Samstag, 25. April, bis Sonntag, 3. Mai, zum Bummeln, Genießen und Mitmachen ein.

Zwischen Fahrspaß, Krammarkt und Weindorf wird jedes Jahr gelacht, geschlemmt, geschunkelt und gefeiert. Riesenrad, Autoscooter und Kinderfahrgeschäfte sorgen für Unterhaltung, Weindorf, Imbissbuden und Süßwarenstände für den Genuss. Wer mag, testet sein Geschick beim Pfeilwerfen, Bogenschießen oder Pferderennen.

Eröffnung mit Musik

Eröffnet wird der 133. Maimarkt am Samstag, 25.4., ab 15 Uhr auf der Bühne im Weindorf durch den Oberbürgermeister und die Weinprinzessin Helene I. Im Weindorf sorgt Livemusik an mehreren Tagen für Stimmung, darunter auch Frühschoppenkonzerte am 1. Mai und an den Sonntagen.

Weinprobe auf dem Riesenrad

Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht beim Tanzprogramm der Tanzschule Wienholt am Sonntag ab 14 Uhr. Der Familientag mit halben Preisen, Kinderschminken und Kasperletheater ist am Sonntag, 26. April. Eine Weinprobe auf dem Riesenrad beginnt am Dienstag, 28. April, um 18 Uhr. „Paw Patrol“-Maskottchen besuchen das Fest am 1. Mai. Es gibt viel zu erleben an neun Tagen Programm.

Landauer Maimarkt«: 25.4.-3.5., Alter Messplatz, mit Krammarkt, Fressgasse und Jahrmarkt, Infos: www.visitlandau.de

Öffnungszeiten:
Krammarkt:
von 11 Uhr bis 21.30 Uhr, Fr + Sa sowie vor dem Feiertag bis 22.30 Uhr

Fressgasse:
von 11Uhr bis 22 Uhr, Fr + Sa sowie vor dem Feiertag bis 24 Uhr

Verkaufsstände und Fahrgeschäfte:
täglich von 14 Uhr bis 22 Uhr, Fr + Sa sowie vor dem Feiertag bis 24 Uhr
Sa + So sowie Feiertags ab 12 Uhr

Getränkeausschank:
So bis Do bis 21.30 Uhr
Fr + Sa sowie vor dem Feiertag bis 23.30 Uhr

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