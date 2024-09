„Sehnsuchtslandschaften“ hat das Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum aus seinen Sammlungsbeständen zusammengetragen. Sie bilden das nächste Kabinettstück, mit dem das Haus seine Reihe grafischer Ausstellungen ab 21.9. fortsetzt.

Die Präsentation „Sehnsuchtslandschaften“ soll beleuchten, „wie Landschaftsdarstellungen die Beziehung des Menschen zur Natur reflektieren“, so eine Mitteilung des Museums. Gezeigt werden Werke aus dem 17. bis 20. Jahrhundert, die nachvollziehen lassen, wie sich der Stellenwert der Landschaft in der Kunstgeschichte in dieser Zeit gewandelt hat bis hin zum emotionalen Stimmungsträger und Spiegelbild menschlichen Innenlebens.

Edvard Munchs »Melancholie III. Abend am Strand« (1901, Holzschnitt, Dauerleihgabe aus Privatbesitz). | Foto: Wilhelm Hack Museum

Lange Zeit diente die Landschaft lediglich als Kulisse für biblische oder mythologische Szenen. Sie selbst blieb darin ohne fühlbaren Eigenwert. Erst in der holländischen Barockmalerei konnte sich die Malerei von allen Staffagefiguren befreien und die Natur später in der Romantik dann zum beliebten Motiv für stimmungsvolle Bildwelten werden.

Sie tritt selbst in den Vordergrund und übernimmt die Aufgabe, als Projektionsfläche von Empfindungen zu dienen. Erhabenheit, Sehnsucht oder eine tiefe Verbundenheit sind Gefühle, die sich im 19. Jahrhundert bei der Naturbetrachtung etablieren. Gerade in Naturstudien kommt eine Unmittelbarkeit zum Tragen, die die Betrachtenden bis heute anspricht. Neue Bildsprachen wie der Impressionismus treten hinzu.

Fülle thematischer Bezüge

Auch im 20. Jahrhundert bleibt die Landschaft Stimmungsträger und vermittelt den Gemütszustand der Künstlerinnen und Künstler beim Anblick der Natur. Allerdings wächst mit der Vielfalt der Stilistiken auch die Fülle der thematischen Bezüge. Der Blick wird zunehmend weniger von Verklärung, von metaphysischen Perspektiven geprägt, Nüchternheit nimmt zu, Stimmungen werden düsterer, rauer, die Technik tritt als Einflussfaktor auf das Verhältnis von Mensch und Natur hinzu.

Dennoch bleibt die Landschaft zwischen Realismus und Abstraktion „Stimmungsträger und vermittelt den Gemütszustand der Künstlerinnen und Künstler beim Anblick der Natur. Ein rauer Herbsttag an der nordischen See oder die wärmende Sonne des italienischen Sommers lassen uns bei der Betrachtung den jeweiligen Eindruck nachempfinden“, so die Vorschau.

Das neue Kabinettstück führt nach weiteren Angaben des Museums rund fünfzig Werke zusammen, unter anderem von Camille Corot, Ernst Ludwig Kirchner, Franz Kobell, Edvard Munch, Carl Rottmann und Max Slevogt.

Kabinettstücke: „Sehnsuchtslandschaften“ im Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen, 21.9.-5.1.; Di, Mi, Fr 11-18, Do 11-20, Sa, So 10-18 Uhr