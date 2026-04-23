Mit der Kunst geht es abwärts: Ingo Bracke und der Kunstraum Westpfalz verwandeln den Felsenkeller einer ehemaligen Kaiserslauterer Brauerei in einen Kunstparcours.

Zuerst diente er einer Brauerei als Eiskeller, dann, im Zweiten Weltkrieg, wurde er als Luftschutzbunker genutzt: Der Felsenkeller unter dem Kaiserslauterer Turnerheim – neben der Pfalzgalerie und der Meisterschule für Handwerker gelegen – ist ein lokalhistorisch aufgeladener Ort, von dessen Existenz ein Auswärtiger nichts ahnen kann.

Anlässlich von Kaiserslauterns 750. Stadtjubiläum wird der etwa 200 Meter lange Stollen nun aber nicht nur zugänglich gemacht, sondern obendrein auch künstlerisch bespielt. Initiiert wurde das Projekt vom Verein „Kunstraum Westpfalz“, Lichtkünstler Ingo Bracke, den man hierzulande für ausgefallene „Wolkenhain“-Aktionen kennt, hat die Ausstellung kuratiert.

Der Stollen unter dem Turnerheim wird zum Lichtkunst-Parcours. | Foto: Ingo Bracke/oho

Neben Installationen von Bracke selbst füllen Arbeiten von 13 weiteren Licht-, Klang- und Objektkünstlerinnen und -künstlern die unterirdische Schau. Mit dabei sind zum Beispiel Mike Day, Frauke Eckhart und Klaudia Stoll. „Die beteiligten Kunstschaffenden reagieren gezielt auf die besondere Atmosphäre, Materialität und Geschichte des Ortes“, heißt es in der Ankündigung. „Ihre Arbeiten greifen die Enge, Dunkelheit, Feuchtigkeit und akustische Tiefe des Felsenkellers auf und machen ihn als Resonanzraum zwischen Vergangenheit und Gegenwart erfahrbar.“ So soll ein Parcours durch einen unterirdischen Stadtraum entstehen, „der von Arbeit, Versorgung, Schutz und Erinnerung erzählt“.

Zu erleben ist dieser Parcours jedoch nur bei Führungen, die für die Dauer der Ausstellung primär samstags um 15 und 16 Uhr angeboten werden. Während der Kultursommer-Eröffnung am 2. und 3. Mai, zur Langen Nacht der Kultur am 13. Juni und zum „Artwalk“ Ende Juni wird das Führungsangebot jeweils ausgeweitet.

Ausstellung

Unterirdisch: Licht! – 25.4. bis 28.6., Kaiserslautern, Felsenkeller unter dem Turnerheim, Am Turnerheim 2; Eröffnung: Sa 25.4., 18 Uhr; Besichtigung nur im Rahmen von Führungen. Termine und Buchung: www.kunstraum-westpfalz.de/licht

