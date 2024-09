„Neuer Wein und mehr“ – unter diesem Motto wird in Böchingen seit vielen Jahren ein besonders ausgestaltetes Fest des Federweißen gefeiert: Gäste dürfen nicht nur Neuen Wein genießen, sondern auch Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen – und das mit unterschiedlichen Ausrichtern an fünf Veranstaltungsterminen von 15. September bis 6. Oktober (ab 11.30 Uhr).

Offiziell eröffnet wird die Kulinarik-Reihe am Sonntag, 15. September, um 14 Uhr. Zum Auftakt des Böchinger Herbstes erwartet der Verein „Leben im Dorf“ seine Gäste zu Schweinekamm-Rollbraten mit Specksoße und Butterspätzle nach Hausfrauenart. Auch Kartoffelpuffer mit Apfelmus „wie zu Omas Zeiten“ werden zubereitet. Wein, Saft und Federweißer aus ökologischem Anbau werden ausgeschenkt.

Am 22. September wird der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Böchingen-Frankweiler zum Gastgeber (unter anderem werden Spießbratenbrocken und Flammkuchen zubereitet).

Am 29. September gastiert wieder der Club der Köche Südpfalz in Böchingen, und auch der Landfrauenverein Böchingen ist an diesem Tag besonders aktiv. Der Club der Köche Südpfalz ist seit 1976 aktiv und kocht immer wieder für einen guten Zweck. Als Hauptmenü wird dieses Jahr gekochtes Rindfleisch mit Meerrettich angeboten.

Am 3. Oktober kümmert sich der Karnevalverein Böchingen um die Gäste; am 6.10. offerieren das Weingut Schweppenheiser und das Team des Heimatmuseums Schmackhaftes. Ein Flyer listet die Angebote auf.

Dorfplatz Böchingen, jeweils ab 11.30 Uhr, Parkplatzempfehlungen: Prinz-Eugen-Straße und Parkplatz am Friedhof, Flyer: www.leben-im-dorf.de/boechinger-herbst-2024/