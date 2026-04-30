ab 1. Mai Kuckucksbähnel tuckert wieder

In der Holzklasse durchs Elmsteiner Tal: Kuckucksbähnel.
In der Holzklasse durchs Elmsteiner Tal: Kuckucksbähnel.

Das historische Kuckucksbähnel startet wieder durch und lädt ab Neustadt zu nostalgischen Fahrten unter Dampf ins Elmsteiner Tal – entschleunigt und aussichtsreich.

Für Kinder ist es ein Abenteuer, für Erwachsene ein entspannter Fahrspaß mit Nostalgiefaktor: Am 1. Mai starten die Dampfzüge des Kuckucksbähnels am Neustadter Hauptbahnhof (10.45 Uhr) in die neue Saison.

Gemütlich dampft der Zug mit den über hundert Jahre alten Wagen der Holzklasse entlang des Speyerbachs ins Elmsteiner Tal, ab und an Pfeiftöne von sich gebend. Zurück geht es von dort um 14.15 Uhr. Der Zug ist bewirtet, und es können Fahrräder transportiert werden. In Neustadt besteht die Möglichkeit, das Eisenbahnmuseum am Hauptbahnhof zu besichtigen (geöffnet Sa/So/Feiertage 10-17 Uhr).

„Als Besonderheit werden die ersten Züge im Mai von der Gast-Dampflok ELNA 184 gezogen“, erklärt Hark-Oluf Asbahr von der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (DGEG). Danach müsse das Kuckucksbähnel allerdings aufgrund von Bauarbeiten bis Mitte Juli eine Zwangspause einlegen. Um diese Fahrpause zu überbrücken, werden laut Asbahr drei Sonderfahrten durchs Land mit der großen Dampflok der Baureihe 52 und Plattformwagen, den sogenannten Donnerbüchsen, ab Neustadt angeboten.

Start in die Kuckucksbähnel-Saison am 1. Mai – Fahrpläne, Tickets und Infos auch zu Sonderfahrten: eisenbahnmuseum-der-pfalz.de

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