Monika Geier liest in Pirmasens erstmals aus „Ein schönes Kind“. Der neue Krimi der Pfälzerin überrascht mit einer neuen Erzählperspektive.

Pirmasens feiert in diesem Jahr das Jubiläum „125 Jahre Stadtbücherei“ mit Gästen aus der Pfalz und darüber hinaus. Eine Pfälzerin, deren Bücher weit über die Grenzen der Region gelesen werden, ist Monika Geier. Die mehrfach ausgezeichnete Krimiautorin stellt am Donnerstag, 21. Mai, im Carolinensaal auf Einladung der Stadtbücherei erstmals ihr neues Werk „Ein schönes Kind“ vor. Die Jazzband Crozzing 49 sorgt mit passenden Titeln für spannende Momente, wie die Ankündigung verspricht.

Im neuen Krimi tritt Geiers bekannte Hauptfigur, Kriminalkommissarin Bettina Boll, überraschenderweise in einer Nebenrolle auf. Sie überlässt die Erzählperspektive Marlie, die als Szenenbildnerin beim Privatfernsehen arbeitet. Von ihrer Chefin wird diese beauftragt, das Setting für die neue Vorabendserie „Villa Rosa“ aufzuspüren. Nicht zu weit weg von Mainz soll das Objekt liegen. Jetzt bloß keine Selbstzweifel, denkt die junge Frau. Ihr Job erfordert auch gleich mehr Ellbogeneinsatz als angenommen, denn der Kameramann versucht sie zu überrumpeln. Marlie setzt sich durch und scheint mit dem Fund der idealen Location, einer alten Pfälzer Villa, belohnt zu werden. Doch die Immobilie hat eine schauerliche Vorgeschichte!

1970 in Ludwigshafen geboren, lebt die Autorin, die Deutsche Krimipreise gewann, in Thaleischweiler-Fröschen.

Lesung: Ein schönes Kind, Donnerstag, 21. Mai, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr bei freier Platzwahl), Pirmasens, Carolinensaal, Buchsweiler-Tor-Platz, Karten (14 Euro): verbindliche Reservierung unter Telefon 06331 842359 oder E-Mail: stadtbuecherei@pirmasens.de, Infos zum Stadtbücherei-Jubiläum: pirmasens.de