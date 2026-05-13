Am 21. Mai Kreutzersonate in Kaiserslautern

Klassik als Familiensache: Laura Handler (Bild) konzertiert mit ihrer Schwester Anna Handler.
Klassik als Familiensache: Laura Handler (Bild) konzertiert mit ihrer Schwester Anna Handler.

Zwei Schwestern, die in der Karriere machen, konzertieren in Kaiserslautern.

Zu Gast am 21. Mai in der Fruchthalle sind die preisgekrönte Geigerin Laura Handler, Stipendiatin der Villa Musica Rheinland-Pfalz, und ihre Schwester, die Pianistin Anna Handler. Anna Handler ist auch eine gefragte Dirigentin, sie wird nach Angaben auf ihrer Internetseite ab der Saison 2026/2027 Chefdirigentin des Ulster Orchestra. Das Duo ist in Kaiserslautern unter dem Motto „Charisma und Grandezza“ beim Kammerkonzert mit Beethovens größter Violinsonate zu hören, der „Kreutzersonate“. Beethoven hat diese 1803 für sich und den Londoner George Bridgetower, einen virtuosen Geiger, geschrieben, aber später dem Franzosen Rodolphe Kreutzer gewidmet. Zudem spielen Laura und Anna Handler die dritte Violinsonate von Brahms und die Fantasie „Tzigane“ von Maurice Ravel sowie die „Slawische Violinsonate“ von Dora Pejaèeviæ (1917) und das Stück „De Cuerda y Madera“ von Gabriela Ortiz (2024).

Laura und Anna Handler: „Charisma & Grandezza“ – Klassikkonzert, Donnerstag, 21. Mai, 19.30 Uhr, Kaiserslautern, Fruchthalle; Karten: www.fruchthalle.de, eventim.de

Kein Titel (3000 x 2000 px)

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